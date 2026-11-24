Nur ein kleiner Teil der Befragten aus den neuen Bundesländern sieht das Land beim Kanzler in guten Händen. Manuela Schwesig ist die beliebteste Politikerin in den neuen Bundesländern. Spitzenreiter im Politiker-Ranking des RTL/ntv-Trendbarometers bleibt ein Altbekannter.

Nur ein kleiner Teil der Befragten aus den neuen Bundesländern sieht das Land beim Kanzler in guten Händen. Manuela Schwesig ist die beliebteste Politik erin in den neuen Bundesländern.

Spitzenreiter im Politiker-Ranking des RTL/ntv-Trendbarometers bleibt ein Altbekannter. Zwar verharrt die SPD in Umfragen bei 13 Prozent, einige ihrer Politiker zählen jedoch zu den beliebtesten in Deutschland. Boris Pistorius bleibt Spitzenreiter im Politiker-Ranking des RTL/ntv-Trendbarometers. Der Verteidigungsminister erhält auf einer Skala von 0 bis 100 im Schnitt 53 Punkte, zwei Punkte weniger im Vergleich zur letzten Befragung im September.

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Seinen Spitzenplatz hält er seit kurz nach seinem Amtsantritt Anfang 2023. Platz 2 teilen sich Hendrik Wüst von der CDU und Manuela Schwesig mit jeweils 50 Punkten. Seit ihrem Wahlgewinn in Mecklenburg-Vorpommern wird sie als mögliche SPD-Chefin gehandelt. Hendrik Wüst gilt seit Langem als möglicher Nachfolger von Friedrich Merz.

Dieser bleibt abgeschlagen auf Platz 18 von 20 Politikerinnen und Politikern, die Forsa den Befragten zur Bewertung vorgelegt hat. Diesen teilt er sich mit Tino Chrupalla von der AfD mit jeweils 22 von 100 Punkten. Nur Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ist mit 21 Punkten noch unbeliebter, Alice Weidel liegt mit 23 Punkten knapp vor Merz und Chrupalla. Ein weiterer möglicher Merz-Nachfolger ist Markus Söder.

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Mit 41 Punkten ist er der beliebteste CSU-Politiker und konnte 2 Punkte zulegen, er liegt jedoch weiterhin vier Punkte hinter Cem Özdemir von den Grünen. Somit sind vier der fünf beliebtesten Politikerinnen und Politiker in Deutschland Ministerpräsidenten. Pistorius ist der einzige Vertreter der Bundesregierung. Wieder in das Politiker-Ranking aufgenommen wurde Hubertus Heil.

Der ehemalige Generalsekretär, Arbeitsminister und stellvertretende Parteivorsitzende hat sich in der Debatte um eine mögliche Nachfolge von Lars Klingbeil als SPD-Vorsitzender als Erstes aus der Deckung gewagt und kommt aus dem Stand auf 35 Punkte. Er teilt sich damit Platz 7 mit dem Unionsfraktionschef Thorsten Frei. Einschließlich des Fraktionsvorsitzenden Matthias Miersch auf Platz 10 mit 32 Punkten finden sich somit vier Politikerinnen und Politiker der SPD in den Top-10.

Heidi Reichinnek bleibt mit 28 Punkten trotz leichtem Rückgang um 2 Punkte die beliebteste Politikerin der Linken. Bei den eigenen Anhängern schneiden die Politiker erwartungsgemäß besser ab als im bundesdeutschen Durchschnitt. Unter den jeweils eigenen Anhängern ist Markus Söder im parteiübergreifenden Vergleich der beliebteste Politiker mit 80 von 100 möglichen Punkten. Heidi Reichinnek liegt bei den Anhängern der Linken bei 78 Punkten.

Cem Özdemir, Alice Weidel und Manuela Schwesig liegen als beliebteste Politiker ihrer jeweiligen Anhänger bei 76 Punkten. Schwesig konnte dabei zwei Punkte hinzugewinnen und verdrängte unter den SPD-Anhängern Boris Pistorius mit einem Vorsprung von einem Punkt vom ersten Platz. Unter den Anhängern der SPD kommt Kanzler Merz auf 23 Punkte, bei den eigenen Anhängern immerhin auf 56. Auch Söder ist bei den SPD-Anhängern deutlich unbeliebter als im eigenen Lager: Er kommt dort auf 37 Punkte.

Schwesig ist unter den eigenen Anhängern um 20 Punkte beliebter als unter den Unionsanhängern. Unter AfD-Anhängerinnen und -anhängern ist Alice Weidel mit 76 Punkten die Politikerin mit den höchsten Vertrauenswerten. Ihr Co-Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla kommt auf 70 Punkte.

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Jedoch überzeugen sie nur die eigenen Anhänger. Bei den Anhängern der anderen Parteien kommen die beiden auf jeweils 4 Punkte. Auf Platz 3 unter den AfD-Anhängern liegt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder mit 31 Punkten. Auf die geringsten Vertrauenswerte unter den AfD-Anhängern kommt Heidi Reichinnek mit 3 Punkten.

Kanzler Friedrich Merz teilt sich mit dem Grünen-Vorsitzenden Felix Banaszak mit je 4 Punkten den vorletzten Platz unter den Anhängern der in Teilen rechtsextremen Partei. Die Ostdeutschen schenken den beiden AfD-Spitzenpolitikern Tino Chrupalla und Alice Weidel deutlich mehr Vertrauen als die Befragten in Westdeutschland. Beide liegen bei 36 Punkten, ein Plus von 20 respektive 17 Punkten. Das ist vor allem auf die guten Bewertungen durch die im Osten anteilig stärker vertretenen AfD-Wähler zurückzuführen.

Als dritte Politikerin ist Linken-Bundesvorsitzende Ines Schwerdtner in Ostdeutschland beliebter als in Westdeutschland. Alle anderen abgefragten Politiker sind im Osten unbeliebter als im Westen. Trotzdem ist Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, mit 48 Punkten die insgesamt beliebteste Politikerin in Ostdeutschland. Auf dem letzten Platz liegt Bundeskanzler Friedrich Merz.

Im Osten erreicht Merz 17 Punkte, sechs weniger als im Westen. Damit ist er noch unbeliebter als seine Wirtschaftsministerin Katherina Reiche, die in den neuen Bundesländern auf 18 Punkte kommt, 4 weniger als in den alten. Den größten Vertrauensrückstand im Osten gegenüber dem Westen hat Boris Pistorius zu verzeichnen. In den neuen Bundesländern kommt er auf 40 Punkte, 16 weniger als in den alten.

Cem Özdemir und Hendrik Wüst verzeichnen in diesem Vergleich ein Minus von 15 Punkten. Özdemir liegt damit in Ostdeutschland bei 33 Punkten, Wüst bei 38 Punkten und somit gleichauf mit Markus Söder. Repräsentative Umfrage | Die Daten zum RTL/ntv-Trendbarometer wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland zwischen dem 18. und 20. November erhoben. Datenbasis: 1504 Befragte.