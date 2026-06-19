Schwester von Ronaldo kritisiert portugiesische Nationalmannschaft nach schwachem WM-Auftakt

Der Auftakt der Portugiesen bei der Weltmeisterschaft hat eine Welle negativer Kommentare im Netz ausgelöst. Nun legt sogar die Schwester von Cristiano Ronaldo nach und kritisiert die Spielweise der Portugiesen. Die Portugiesen können der negativen Stimmung nur mit einem souveränen Auftritt gegen Usbekistan entgegenwirken.

Der Auftakt der Portugiesen bei der Weltmeisterschaft hat eine Welle negativer Kommentare im Netz ausgelöst. Nun legt sogar die Schwester von Cristiano Ronaldo nach. Nach der enttäuschenden Leistung der portugiesischen Nationalmannschaft gegen DR Kongo (1:1) müssen die Spieler viel Kritik einstecken.

Während Ronaldo-Fans die Mitspieler des Superstars für das schwache Spiel verantwortlich machen, schließt sich nun auch Katia Aveiro, die Schwester von Ronaldo, dieser Meinung an. Die Portugiesen hätten Ronaldo bewusst aus dem Spiel gelassen, argumentieren viele Fans in den sozialen Netzwerken. Unter Beiträgen von Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves oder Pedro Neto sind viele Hasskommentare zu finden, insbesondere Joao Neves muss viel Kritik einstecken. Nach dem Spiel betonte er, dass Ronaldo keinen Sonderstatus im Team habe.

Katia Aveiro kritisiert nun die Spielweise der Portugiesen in einer Instagram Story: 'Magisch haben sie vergessen, wie man Pässe spielt, Bälle zurückerobert und Konter fährt. Das Spiel bestand nur noch aus Rückpässen im Mittelfeld. Seltsame WM. Sehr seltsame WM.

', endet ihre Aussage jedoch positiv: 'Auch wenn wir schlecht anfangen, werden wir es am Ende doch richtig machen. ' Die Portugiesen können der negativen Stimmung in den sozialen Netzwerken nur mit einem souveränen Auftritt gegen Usbekistan (Dienstag, ab 19 Uhr) entgegenwirken. Der portugiesische Sportjournalist Vitor Pinto befürchtet mit Blick auf die aktuellen Hass-Reaktionen eine Eskalation: 'Das zeigt die Gefahr eines Bürgerkriegs innerhalb der Nationalmannschaft.





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cristiano Ronaldo Portugal Nationalmannschaft WM Hasskommentare Schwester Katia Aveiro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ronaldo abgemeldet: Portugal verpatzt WM-AuftaktZum Start seiner sechsten WM kann 'CR7' nicht glänzen. Anders als das DFB-Team blamiert sich Portugal in Houston.

Read more »

Portugal spielt bei WM-Auftakt gegen DR Kongo nur 1:1 - Ronaldo bricht RekordPortugal startet mit einem 1:1-Unentschieden gegen die DR Kongo in die Fußball-WM. Cristiano Ronaldo bricht mit 41 Jahren einen Rekord als ältester Spieler in einer WM-Startelf. Joao Neves bringt Portugal früh in Führung, Yoane Wissa gleicht für Kongo aus. Die Mannschaft feiert ersten WM-Punkt und -Treffer. Portugal trifft in Gruppe K noch auf Kolumbien und Usbekistan.

Read more »

Ronaldo und Portugal mit Fehlstart: Unentschieden gegen DR Kongo bei WM-AuftaktDie portugiesische Nationalmannschaft startet mit einem 1:1-Unentschieden gegen die Demokratische Republik Kongo in die WM. Kapitän Cristiano Ronaldo bleibt bei seinem Rekorddebüt weitgehend wirkungslos, während die Kongolesen ihren ersten WM-Point feiern.

Read more »

Portugal-Auftakt: Ronaldo frustriert, Schwester sorgt für ZündstoffNach dem enttäuschenden 1:1 gegen Usbekistan äußert sich Cristiano Ronaldos Schwester Katia Aveiro kritisch über die Spielweise der portugiesischen Nationalmannschaft. Gleichzeitig weist João Neves Spekulationen über einen Sonderstatus des Superstars zurück. Die Diskussion um Ronaldos Rolle droht zu eskalieren.

Read more »