Schwestern Davina und Shania Geiss offen über Brust-OPs: Zwei völlig verschiedene Looks nach dem Eingriff

Die Schwestern Davina und Shania Geiss haben sich gemeinsam die Brüste vergrößern lassen und zeigen sich nun selbstbewusst wie nie. Obwohl sie den gleichen Eingriff durchzogen, könnten ihre Ergebnisse kaum unterschiedlicher aussehen. Während Davina Geiss mehr Kurven zeigt und ihre neue Oberweite selbstbewusst in figurbetonten Looks präsentiert, setzt Shania weiterhin eher auf einen schlanken, mondänen Stil. Beide geben jedoch bei Red-Carpet-Auftritten Vollgas, wobei Davina auf feminine Kurven und auffällige Proportionen setzt, während Shania elegant mit neuen Rundungen auftritt.

Die Schwestern Davina (22) und Shania Geiss (21) haben sich gemeinsam die Brüste vergrößern lassen und sorgen derzeit für viel Wirbel im Netz. Obwohl sie den gleichen Eingriff durchzogen, könnten ihre Ergebnisse kaum unterschiedlicher aussehen.

Davina Geiss zeigt sich mittlerweile deutlich kurviger und genießt ihre neue Bikini-Figur, während Shania weiterhin eher auf einen schlanken, mondänen Stil setzt. Beide geben jedoch bei Red-Carpet-Auftritten Vollgas: Davina setzt auf feminine Kurven und auffällige Proportionen, während Shania elegant mit neuen Rundungen auftritt. Die Familie Geiss hat das Thema Brust-OP schon seit Jahrzehnten begleitet, und Mama Carmen Geiss hat bereits mehrfach Eingriffe unterzogen.

Beide Töchter betonten, dass sie ihren Eingriff aufgrund starker Körperveränderungen nach einem Gewichtsverlust begründeten und sich seitdem selbstbewusst wie nie zuvor fühlen





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