Mehrere Schwestern bestätigen öffentlich, dass sie sich einer Magenverkleinerung unterzogen haben. Dies steht im Widerspruch zu früheren Angaben zu Ernährungsumstellungen und Shakes, was in den sozialen Medien zu hitzigen Debatten und Vorwürfen der Täuschung führt.

Nicht nur sie selbst, sondern gleich vier ihrer Schwestern hätten sich vor geraumer Zeit einer Magenverkleinerung unterzogen.

"Fünf Stück, ich war eine davon. Wir hatten nämlich alle eine Magenverkleinerung. Wenn du dazu Stellung beziehst, dann kannst du ja ruhig mal erwähnen, wie alt ich war.

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" Schon 2021 und 2022 war das Abnehmen mehrerer Familienmitglieder im Formatkursieren mittlerweile diverse Ausschnitte des Originalvideos, in deren Kommentarspalten sich hitzige Debatten abspielen. Während ein User schreibt: "War das nicht ein offenes Geheimnis?