„Ich habe große Angst.”

Silvias Schwiegersohn Servet Özbek ist laut Bild ins Visier der türkischen Polizei geraten. Der Ehemann von Loredana Wollny bestreitet die Vorwürfe. Aber was ist passiert?

Der Start des Dramas soll schon rund zwei Monate zurückliegen. Ende Oktober sollen Unbekannte auf „Ötzi’s Bar Restaurant“ im Ferienort Evrenseki bei Side gefeuert haben. Das Lokal gehört angeblich zu den Stamm-Treffpunkten der Familie. Silvia Wollny und Tochter Estefania sollen es kurz zuvor verlassen haben.

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In Handschellen abgeführt Wochen später schlug die Polizei zu. Wie die „Bild“ schreibt, führte die Gendarmerie Özbek in Manavgat in Handschellen zu einem Gericht. Insgesamt nahm sie fünf Verdächtige fest. Drei von ihnen sollen in Untersuchungshaft-Haft sitzen, Özbek und ein weiterer Mann kamen wohl schon wieder frei - allerdings unter strengen Auflagen!