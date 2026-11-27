Es gibt Menschen, die reagieren auf die Pulsweitenmodulation von OLEDs sensibel. Auch einige Käufer von Apples neuen Notebooks sollen betroffen sein.

, klagen in Einzelfällen über überlastete Augen, Schwindelgefühle und sogar Übelkeit. Der Grund ist die sogenannte Pulsweitenmodulation , die bauartbedingt bei OLED s auftritt. Auf Reddit sowie in anderen sozialen Medien sprechen Betroffene davon, dass die Nutzung der GerätePWM-Sensibilität tritt bei einem geringen Teil der Bevölkerung auf.

Diese Personen reagieren auf ein eigentlich unsichtbares Flimmern, das durch die Selbstleuchtkraft der einzelnen Bildpunkte entsteht. Bei LCD-Bildschirmen tritt das Phänomen nicht auf. Apple hatte zuvor OLED-Technik nicht in MacBooks verbaut. Die Tandem-OLEDs in den PROLED-Geräten sind die bislang größten Displays aus organischen Leuchtdioden, die der Konzern herstellt.

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OLED-Technik wird daneben im iPad Pro, seit kurzem imDie verwendete PWM-Frequenz hat nichts mit der Bildwiederholfrequenz zu tun, die bei den MacBooks bei 120 Hertz liegt, was Apple als „ProMotion“ bezeichnet. Tests sollen zeigen, dass bei bestimmten Helligkeiten ein Flackern von bis zu 240 Hertz auftritt. Die Helligkeitsmodulation bei LCD-Modellen mit Mini-LED-Backlight hat eine wesentlich höhere Frequenz, die bei PWM-sensiblen Menschen selten ein Problem darstellt.kann allerdings „die Display-Leistung bei niedriger Helligkeit“ beeinflussen.