Schwindende Apothekenlandschaft: Preise und Konkurrenz belasten den Markt

Deutschland verliert Apotheken rasant. Die ABDA meldet neue Schließungen, während Apotheker-Präsident Thomas Preis vor unfairen Wettbewerb durch Versandapotheken warnt und staatliche Unterstützung fordert.

Die Zahl der Apotheken in Deutschland sinkt dramatisch und hinterlässt eine deutliche Lücke in der flächendeckenden medizinischen Versorgung. Laut aktuellen Zahlen der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ( ABDA), die der BILD vorliegen, sank die Gesamtanzahl der Apotheken bis Ende September auf 16.444. Dieser Stand repräsentiert einen deutlichen Rückgang von 157 Apotheken im Vergleich zum Jahresende 2025. Der Strukturwandel im Apotheken wesen beschleunigt sich zwar nicht im gleichen Maße wie in früheren Jahren, doch der Trend ist klar und unaufhaltsam.

In der zweiten Jahreshälfte 2025 mussten 204 Apotheken ihre Pforten schließen, während nur 47 Neueröffnungen diesen Verlust teilweise kompensieren konnten. Der historische Vergleich unterstreicht die Dringlichkeit der Lage: Im Jahr 2005 existierten noch 21.476 Apotheken, was einem Überhang von 5.032 Standorten gegenüber der heutigen Situation entspricht. Das Gesamtjahr 2024 verzeichnete bereits einen Nettoverlust von 530 Apotheken, gefolgt von einem weiteren Rückgang von 440 Standorten im Jahr 2025. Diese Entwicklung stellt eine fundamentale Veränderung der Versorgungsinfrastruktur dar, die weitreichende Konsequenzen für die Bevölkerung hat.

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Mehrere Wege zur nächsten Apotheke

Apotheker-Präsident Thomas Preis (67) schlägt lautstark Alarm und verweist auf die humanitären und gesundheitlichen Risiken dieser Entwicklung. In einer aktuellen Stellungnahme warnte er davor, dass immer mehr Bürger längere und umständlichere Wege zur nächsten Apotheke in Kauf nehmen müssen. Besonders akut wird diese Situation bei der Behandlung akuter Beschwerden, wie Preis betonte. Für alte und gebrechliche Menschen stellen diese zusätzlichen Wegstrecken ein erhebliches Problem dar, da sie Mobilitätseinschränkungen und gesundheitliche Notfälle verschärfen können. Die Verfügbarkeit von Medikamenten und Beratung vor Ort wird dadurch für vulnerable Gruppen zur unzuverlässigen Größe.

Steigende Kosten und eingefrorene Honorare

Der Schwund der Apotheken ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis struktureller finanzieller Engpässe, die vor allem kleine, lokal verwaltete Apotheken in existenzielle Bedrängnis bringen. Die ABDA kritisiert scharf, dass die Betriebskosten, insbesondere für Personalaufwand und erforderliche technische Ausstattung, stetig steigen. Gleichzeitig blieb ein zentraler Bestandteil der Einnahmenstruktur jahrelang unverändert, was die Margen weiter zusammenschrumpfen lässt. Seit 2013 erhielten Apotheken für jedes verschreibungspflichtige Medikament einen fest definierten Betrag in Höhe von 8,35 Euro. Diese Starre hat die Rentabilität vieler Standorte dauerhaft untergraben, da die Inflation und die gestiegenen Löhne nicht ausgeglichen wurden.

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Erst im Juli des aktuellen Jahres wurde eine erste Korrektur vorgenommen, indem der Betrag auf 9 Euro erhöht wurde. Ab Januar 2026 ist eine weitere Anhebung auf 9,50 Euro geplant. Allerdings bemängeln Branchenexperten, dass diese schrittweisen Erhöhungen nicht mit dem realen Kostenaufwand Schritt halten. Die Diskrepanz zwischen steigenden Ausgaben und nur minimal steigenden Einnahmen zwingt viele Inhaber zur Schließung, da eine langfristige Wirtschaftlichkeit nicht mehr gewährleistet ist. Die Politik steht hier vor der Aufgabe, das System nachhaltig aufzufangen, bevor die Versorgungslücke unüberwindbar wird.

Unfaire Konkurrenz durch Versandapotheken

Neben den internen Kostenproblemen sieht Thomas Preis eine massive Bedrohung in der Konkurrenz durch ausländische Versandapotheken. Der Präsident der ABDA spricht von unlauteren Praktiken, die den lokalen Apothekern vor Ort das Leben schwer machen und den fairen Wettbewerb aushebeln. Ein kritischer Punkt hierbei ist die kommende Regelung zur Zuzahlung für gesetzlich Versicherte. Ab 2027 müssen Patienten eine höhere Zuzahlung für verschreibungspflichtige Medikamente leisten, die zwischen mindestens 7,50 Euro und maximal 15 Euro liegen kann. Diese Gebühren leiten die stationären Apotheken in der Regel direkt an die Krankenkassen weiter.

Ausländische Online-Versandhändler umgehen diese Mechanik jedoch systematisch. Sie werben damit, die gesetzlich vorgeschriebene Zuzahlung komplett für den Kunden zu übernehmen. Dieser Vorteil macht die Bestellung im Internet für Patienten deutlich günstiger als der direkte Bezug vor Ort. Thomas Preis fordert daher dringende politische Maßnahmen, um diese asymmetrische Wettbewerbs situation zu beenden. Er betonte, dass die Politik sehr schnell handeln muss, noch bevor die neuen Zuzahlungsregeln im Jahr 2027 in Kraft treten. Nur durch faire Wettbewerbsbedingungen kann der Fortbestand der lokalen Apothekeninfrastruktur gesichert werden.

Die Situation eskaliert weiter, da die Kombination aus hohen Fixkosten und unfairem Preiswettbewerb durch Online-Händler die Marge der lokalen Anbieter drückt. Wenn die Politik nicht einschreitet, ist damit zu rechnen, dass die Schließungswelle nicht nur kleinere Standorte, sondern auch traditionelle, etablierte Apotheken in Ballungszentren trifft. Die ABDA und ihre Vertreter sehen den aktuellen Moment als kritische Zäsur, in der durch regulatorische Eingriffe ein Gleichgewicht hergestellt werden kann. Ohne diese Maßnahmen bleibt die Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere älterer Menschen, von der geografischen Verfügbarkeit von Apotheken abhängig, die sich rapide reduziert.