Schwurgericht: 30-Jährige für Tod von Fabian in Güstrow schuldig gesprochen

Das Schwurgericht verurteilt eine 30-jährige Frau wegen Mordes an Fabian in Güstrow. Die besondere Schwere der Schuld schließt vorzeitige Haftentlassung aus. Mehr zu Hintergründen und Reaktionen.

Das Schwurgericht hat eine 30-jährige Angeklagte in Güstrow wegen der Tötung des Jungen Fabian für schuldig befunden. Das Gericht schloss sich damit der Forderung der Staatsanwaltschaft an und stellte gleichzeitig die besondere Schwere der Schuld fest. Diese Feststellung hat weitreichende Konsequenzen, da sie eine vorzeitige Haftentlassung der Verurteilten nach bereits 15 Jahren praktisch ausschließt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann angefochten werden.

Ablauf und Beweislage im Prozess

Die Staatsanwaltschaft begründete ihr Plädoyer mit einer geschlossenen und eindeutigen Indizienkette, die auch ohne Geständnis oder unmittelbare Tatzeugen keine vernünftigen Zweifel an der Täterschaft zulasse. Während des seit Ende April laufenden Prozesses beteuerte die Angeklagte wiederholt und vehement ihre Unschuld. Am vorletzten Prozesstag kündigte sie in ihrem letzten Wort jedoch an, im Falle eines Schuldspruchs Rechtsmittel einzulegen. Die Verteidigung hatte nach mehr als 30 Prozesstagen noch immer viele offene Fragen gesehen und nach dem Prinzip in dubio pro reo auf Freispruch plädiert.

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Hintergründe der Tat und Fundort

Die Ermittlungen begannen, nachdem Hunderte Polizeibeamte tagelang nach dem verschwundenen Jungen gesucht hatten. Am 14. Oktober 2025 wurde die Leiche eines Kindes an einem kleinen Ackertümpel bei Klein Upahl südwestlich von Güstrow gefunden. Der Leichnam war nach der Tat angezündet worden und wurde wenig später als Fabian identifiziert. Ausgerechnet die Angeklagte hatte der Polizei den Fund gemeldet. Ursprünglich behauptete sie, das tote Kind zufällig beim Spazierengehen mit ihrer Freundin und Hunden entdeckt zu haben.

Widersprüche in der Aussage der Angeklagten

Diese Darstellung wurde später von der Angeklagten selbst als Lüge eingestanden. Sie räumte ein, schon am Abend zuvor zweimal mit jeweils einem anderen Bekannten an der Fundstelle gewesen zu sein. Die Beziehung zwischen ihr und dem Vater von Fabian bestand über Jahre, endete jedoch im August des Vorjahres. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft sah die Angeklagte in Fabian ein Hindernis für die Fortsetzung der Beziehung zu seinem Vater. Die Beziehung zwischen der Angeklagten und dem Vater hat sich nach dessen Aussage inzwischen wieder gefestigt, auch während der Haftzeit der Frau kümmerte er sich um ihre Pferde.

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Reaktionen und Öffentliches Interesse

Das Urteil nahm die Angeklagte ohne größere sichtbare Regung zur Kenntnis. Ihre Anwältin legte anschließend tröstend die Hand auf die ihrer Mandantin, eine Geste, die wie Erleichterung wirkte. Fabians Mutter nahm an nahezu allen Verhandlungstagen persönlich als Nebenklägerin an dem Prozess teil. Der Strafprozess stieß von Anfang an auf großes öffentliches Interesse. Stunden vor Prozessbeginn bildeten sich lange Zuschauerschlangen vor dem Gericht, und der große Saal 2.002 war an vielen Tagen bis auf den letzten Platz besetzt.

Dutzende Journalisten waren akkreditiert, um über den Prozess zu berichten. Die hohe Präsenz in den Medien unterstreicht die Tragweite des Falls für die Region. Mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld ist davon auszugehen, dass die Inhaftierung der Verurteilten über einen sehr langen Zeitraum andauern wird, da rechtliche Möglichkeiten einer frühen Entlassung aufgrund der schweren Tatschuld nicht gegeben sind. Die Rechtskraft des Urteils steht noch aus.