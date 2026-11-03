Science Week Berlin 2024: Neues Kinderprogramm zum Motto "In Touch"

Die Science Week Berlin findet vom 1. bis 10. November statt. Das neue Familienprogramm für Vier- bis Zwölfjährige im Haus der Kulturen der Welt macht Wissenschaft greifbar.

Vom 1. bis zum 10. November verwandelt sich Berlin wieder in eine Stadt des Forschens und des Wissens: mit der Science Week. In etwa 240 Veranstaltungen in der ganzen Stadt dreht sich dabei unter dem Motto "In Touch" alles um die persönliche Seite der Wissenschaft. Erstmals wird es diesmal ein eigenes Programm für Kinder und Familien geben.

Science Week Berlin 2024: Kernpunkte und Datum

Die Science Week Berlin findet vom 1. bis zum 10. November 2024 statt. Das Motto lautet "In Touch" und zielt darauf ab, die emotionale und persönliche Verbindung zur Wissenschaft zu stärken. Etwa 240 Veranstaltungen sind in der gesamten Stadt geplant. Ziel ist es, abseits von trockener Theorie die Neugier und das direkte Erleben in den Vordergrund zu stellen. Die Organisation verfolgt den Ansatz, Wissenschaft als something Lebendiges und Zugängliches darzustellen.

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Ein Novum dieser Ausgabe ist das speziell konzipierte Programm für Kinder und Familien. Bisher lag der Fokus stärker auf dem allgemeinen Publikum, doch die Organisatoren haben diese Lücke erkannt und geschlossen. Das neue Angebot richtet sich explizit an die jüngsten Wissenschaftsinteressierten und deren Begleitpersonen. Damit wird die Reichweite der Wissenschaftskommunikation deutlich erweitert.

Kindergarten und Familien: Das neue Programm

Stattfinden wird das Programm für Vier- bis Zwölfjährige am Samstag- und Sonntagvormittag in Berlin-Mitte. Dann verwandelt sich das Festivalzentrum, das Haus der Kulturen der Welt, in einen Ort, der Wissenschaft auch für die Kleinsten hautnah erlebbar macht. Diese räumliche Konzentration in Berlin-Mitte erleichtert den Familien den Zugang, da mehrere Stationen nahe beieinander liegen. Die Auswahl der Zeiten am Wochenende berücksichtigt die Freizeitplanung der Eltern.

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Und auch im regulären Programm warten einige Veranstaltungen für die ganze Familie. Nicht nur die separates Kinderblöcke, sondern auch die allgemeinen Vorträge und Exponate sind häufig interaktiv gestaltet. Dies ermöglicht es, dass Groß und Klein gemeinsam lernen und diskutieren können. Die Interaktivität steht dabei im Zentrum, um Hürden abzubauen und Langeweile zu vermeiden.

Praktische Experimente: Physik, Raumfahrt und Licht

Der vermutlich beste Weg, Kindern Wissenschaft nahe zu bringen, ist, sie einfach mal selbst machen zu lassen. Genau das passiert am. Egal, ob es um Luft, Vakuum oder kosmische Strahlen geht: Hier können sowohl Kinder als auch Erwachsene selbst Hand anlegen und in kleinen Experimenten entdecken, wo Physik in unserem Alltag steckt. Dieses hands-on Lernen fördert das Verständnis für naturwissenschaftliche Prinzipien viel besser als rein passive Wissensvermittlung.

Für viele Kinder zählt der Weltraum zu den spannendsten Wissenschaftsthemen. Kann man auf anderen Planeten leben? Und wie kommen wir dahin? Diesen und weiteren Fragen widmet sich das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in der. Auf spielerische Weise erklären die Wissenschaftler:innen, wie sie den Raumfahrt erforschen und wie die Zukunft der Raumfahrt aussieht. Dabei werden die Zuschauer:innen ein Teil der kleinen Bühnen-Experimente. Inklusive Hula-Hoop-Reifen und Einhorn-Ballons.

Die TU Berlin ist vor allem eine Empfehlung für die Kleinsten unter den Wissenschaftsfans. Anhand von Experimenten und Lichtinstallationen erkunden sie interaktiv die magischen Eigenschaften von Sonnenlicht. Unter anderem können sie selbstständig Regenbögen entstehen lassen und das Spektrum des Tageslichts messen. Die Universität nutzt also ihr Fachwissen, um komplexe optische Phänomene für Kinder verständlich zu machen.

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Autorinnen und Moderatoren: Genetik und Inklusion

© PR/Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH/cbj Verlag Wer bin ich und warum bin ich so einzigartig? Genau mit diesen Fragen beschäftigt sich die TV-Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva (Die Sendung mit der Maus) in ihrem Buch "Mein wunderbares Ich - Was mich ausmacht und welche Rolle die Gene dabei spielen". erklart sie nun spielerisch und kindgerecht alles Wissenswerte um das Thema Genetik und zeigt den Kindern, warum sie gut sind, so wie sie sind. Die bekannte Persönlichkeit bringt ihr Publikum für das Thema Biologie und Vererbung mit.

Das gesamte Publikum wird zur Quizshow-Kandidatin und stellt sich allerlei Wissenschaftsfragen. Hier zeigt sich, welches Familienmitglied das meiste Wissenschaftswissen hat - und welche Familie besonders schnell ist. Aber auch, wer nicht selbst mitmachen will, kommt als Zuschauer:in auf seine/ihre Kosten und verlässt die Show ganz sicher schlauer als zuvor. Diese Interaktion stärkt den Zusammenhalt in der Familie und macht Wissen zum gemeinsamen Erlebnis.

In ihrem inspirierenden Vorlesebuch erzählen Raúl Krauthausen und Adina Hermann die Geschichte von Ela. Die möchte unbedingt Astronautin werden, doch außer ihr glaubt niemand so richtig daran. Schließlich sind die meisten Astronauten Männer - und Ela sitzt im Rollstuhl. Wie sie es schafft, ihrem Traum dennoch zu folgen und warum man immer an sich selbst glauben sollte, erfahren Sie, aber vor allem Ihre Kinder, bei der. Dieses Buch thematisiert sowohl Raumfahrt als auch Inklusion auf eine sehr persönliche Ebene.