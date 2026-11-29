Der SC Magdeburg gewinnt das Derby gegen HSG Wetzlar mit 36:29. Parallel wird die Vertragsverlängerung von Torwart Matej Mandic bis 2032 bekanntgegeben.

Die Getec-Arena erlebte eine einzigartige Doppelnachricht, als der SC Magdeburg sein Derby gegen die HSG Wetzlar mit einem klaren 36:29-Sieg für sich entschied. Im Vorfeld des Spiels wurde die vorzeitige Vertragsverlängerung des Torhüters Matej Mandic bis zum Jahr 2032 publik. Der 24-jährige 2,05 Meter große Spieler verkündete seine Treue zum Verein in einem vorproduzierten Video, das über einen Videowürfel in der Halle ausgestrahlt wurde. Noch bevor seine Worte im Video verklungen waren, brach im Stadion ein großer Jubel aus, was die emotionale Bedeutung dieses Vertragsabschlusses für die Fans unterstrich.

Vertragsunterzeichnung und Kader-Verfügbarkeit

Die Bekanntgabe des XXL-Vertrags für Matej Mandic war ein zentrales Highlight vor dem Anpfiff des Spieles. Neben dem neuen Torwart-Vertrag gab es positive Nachrichten zur Verfügbarkeit der Feldspieler Felix Claar und Philipp Weber. Claar hatte sich zuvor kurzfristig vom Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon abgemeldet, während Weber im letzten Spiel im Anschluss an einen harten Rückenkontakt kurzzeitig außerhalb des Spiels war. Beide sind nun wieder voll einsatzbereit und bildeten einen wichtigen Teil der Aufstellung für das wichtige Heimderby.

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Erste Halbzeit und Taktische Herausforderungen

Überraschend starteten die Gäste aus Eisenach stark in das Spiel und führten nach zwölf Minuten bereits mit 6:4. Die Defensive von HSG Wetzlar zeigte sich resolut, während die Offensivaktion des SCM in der Anfangsphase durch Schiedsrichterentscheidungen gebremst wurde. Sowohl das Talent Tim Thielicke als auch der Routinier Philipp Weber scheiterten jeweils an der Siebenmeterlinie. Erst nach 22 Minuten glich Albin Lagergren zum 10:10 aus, doch der SCM konnte die Führung nicht halten. Trainer Bennet Wiegert zeigte sich in der Halbzeitpause unzufrieden mit der Wehrhaftigkeit seines Teams und kritisierte das Abwerfen von Toren.

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Die Wende und die Rolle von Torhüter Mandic

In der zweiten Halbzeit drehte der Tabellenführer das Spiel schnell und übernahm die Führung. Matej Mandic glänzte zwischen den Pfosten mit zwölf Paraden, die den SCM auf den Siegerweg brachten. Die Wurfquote der Angreifer stieg von 64 auf 85 Prozent, während die HSG Wetzlar nur noch 58 Prozent erreichte. Dieser Kontrast ermöglichte es dem SCM, sich abzuracken, nachdem Lukas Mertens nach 47 Minuten zum 26:22 traf. Der SCM steigerte sein Spiel deutlich und sicherte sich am Ende einen deutlichen Sieg.