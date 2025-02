SCM nach polnischer Tour mit Fokus auf Bundesliga

Der SCM Magdeburg kehrt nach einer intensiven Reise durch Polen mit Blick auf das anstehende Bundesliga-Topspiel zurück. Die Mannschaft erlebte eine schnelle und anstrengende Reise von Krakau nach Magdeburg, die mit einem frühen Abend-Eintreffen verbunden ist. Obwohl das Team wenig Schlaf genießen konnte, kehrt es mit einer starken Leistung gegen Kielce zurück und ist motiviert, diese Leistung im Bundesliga-Spiel gegen einen starken Gegner fortzusetzen. Der SCM befindet sich in einer kritischen Phase, da die Mannschaft bereits neun Minuspunkte aufweist. Neue Transfers wie Tim Hertzfeld und möglicherweise Nicolai Daling sollen dem Team helfen, die Tabellenposition zu verbessern und den Titel zu verteidigen.

Donnerstagmorgen um 9.30 Uhr ging es mit dem Bus nach Krakau. Von Krakau aus flog das Team dann nach Frankfurt und von dort mit einem weiteren Flugzeug nach Leipzig. In der sächsischen Hauptstadt erfolgte der Umstieg in den Bus und die Fahrt nach Magdeburg. Wiegert sagte: „Dann sind wir hoffentlich am frühen Abend 20, 21 Uhr wieder in Magdeburg und werden uns dann am Freitag um 11 Uhr wieder auf Melsungen vorbereiten.

“ Das bedeutet: Kaum Schlaf, kein Durchschnaufen, stattdessen sofort wieder Vollgas. An eine wirkliche Pause ist vor dem Bundesliga-Topspiel am Sonntag (15 Uhr, Live im Fernsehen) kaum zu denken. Immerhin sind die Magdeburg-Stars Reisestress gewohnt – und nach der starken Leistung gegen das polnische Topteam geht es mit einem guten Gefühl zurück. Wiegert: „Ich bin sehr, sehr stolz auf die Leistung meines Teams. Wir haben das ganze Spiel über gegen ein starkes Team aus Kielce gekämpft.“ So muss es Sonntag weitergehen. Um es in Wiegerts Worten zu sagen: „In der Bundesliga ist es schon so, dass wir uns da kaum was erlauben können.“ Denn schon jetzt hat der SCM neun Minuspunkte auf dem Konto – mehr als in der gesamten vergangenen Saison. Damals wurden die Magdeburger mit 6 Minuspunkten Deutscher Meister. Doch es gibt nicht nur Reisestrapazen! Der SCM rüstet auf: Tim Hertzfeld (20) besitzt ab sofort ein Doppelspielrecht und darf neben seinem bisherigen Verein, dem Dessau-Roßlauer HV 06 (2. Liga), auch für den SCM auflaufen. Das bestätigte sein Berater Fabian van Olphen (43, spielte von 2006 bis 2017 in Magdeburg) am Donnerstag via Instagram. Hertzfeld ist kein Unbekannter! Der gebürtige Magdeburger spielte bis Sommer 2023 für die Youngsters und gab sein Bundesliga-Debüt am 3. Mai 2023 beim HC Erlangen. Und noch ein weiteres Gerücht macht die Runde: Laut „HandballNorway“ hat der SCM Nicolai Daling (23, Kolstad) im Visier. Der Norweger könnte auf Rückraum Rechts den verletzten Albin Lagergren (32, Knie) ersetzen. Kommt bald noch ein Transfer-Kracher





SPORTBILD / 🏆 90. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SCM Magdeburg Bundesliga Transfer Nicolai Daling Tim Hertzfeld Reisestress Topspiel

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Felix Claar feiert nach langer Verletzungspause sein Comeback beim SCM MagdeburgDer schwedische Rückraum-Star Felix Claar kehrt nach sechs Monaten wegen einer Achillessehnenverletzung in das Pflichtspielgeschehen zurück. Trainer Bennet Wiegert freut sich auf sein Comeback und das Topspiel gegen den THW Kiel, erwartet aber keine Wunder. Wiegert sieht das Spiel als Härtetest und Überraschungskiste zugleich, da die Kader beider Mannschaften durch Verletzungen und die Rückkehr aus der Handball-WM unklar sind.

Weiterlesen »

SCM Magdeburg: Verletzungspech vor Kielce-TestDer SC Magdeburg kämpft mit einer schweren Verletzungsserie. Neben den Langzeitverletzten fallen nun auch Albin Lagergren und Christian O'Sullivan aus.

Weiterlesen »

BKA-Bericht über Attentäter: Der Fall Magdeburg – wenn der Staat versagtWer wusste was wann, und wenn nicht, warum nicht – Fragen zum Täter und zum Anschlag. Ein nun bekannt gewordenes vertrauliches BKA-Dokument kann den Wahlkampf verändern.

Weiterlesen »

Magdeburg gegen Braunschweig: Fans gedenken den Opfern von MagdeburgDer 1. FC Magdeburg empfängt Eintracht Braunschweig in der Avnet Arena. Die beiden Teams treffen nach dem Jahreswechsel aufeinander. Magdeburg geht mit einem Sieg ins neue Jahr und könnte mit einem weiteren Sieg auf Platz 1 klettern.

Weiterlesen »

Galgenhumor? Basketball-Schlusslicht Göttingen spielt Undertaker-MusikKurioser Moment bei der Niederlage der BG Göttingen in der Basketball-Bundesliga gegen Ratiopharm Ulm.

Weiterlesen »

Frauen-Bundesliga: Eintracht-Fußballerinnen weiter an der Bundesliga-SpitzeFrankfurt/Main - Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben die Tabellenführung in der Bundesliga mit einem mühelosen 9:0 (4:0)-Kantersieg gegen

Weiterlesen »