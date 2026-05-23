SCM-Problem: Siebenmeter-Quote und Titel-Finale-Schreck

Der SCM hat in der Handball-Bundesliga eine wahre Ladehemmung, was Strafwürfe angeht. In der HBL liegt Magdeburg nur auf Platz 14, was die Siebenmeter-Quote angeht. Zum Vergleich: Magnusson und Co. verwandeln bislang 71 Prozent der Strafwürfe. Flensburg führt die Statistik an und versenkt über 83 Prozent ihrer Siebenmeter! Nicht auszudenken, wie groß Magdeburgs Punktevorsprung bei einer Top-Quote wäre.

Meister! Doch im Titel-Finale gegen Flensburg waren es wieder die Siebenmeter, die dem HBL-Primus fast einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten. Der SCM rätselt – und hat vor dem Champions-League-Final4 ein echtes Problem!

Insgesamt fünf an der Zahl. Wären sie drin gewesen, hätte es eine vollkommen entspannte Meister-Party gegeben. Doch in dieser Saison hat der SCM eine wahre Ladehemmung, was Strafwürfe angeht. In der HBL liegt Magdeburg nur auf Platz 14, was die Siebenmeter-Quote angeht.

Zum Vergleich: Magnusson und Co. verwandeln bislang 71 Prozent der Strafwürfe. Flensburg führt die Statistik an und versenkt über 83 Prozent ihrer Siebenmeter! Nicht auszudenken, wie groß Magdeburgs Punktevorsprung bei einer Top-Quote wäre. Der Isländer Magnusson, Schütze Nummer Eins, wirkt wenig selbstbewusst vom Strich.

Deshalb durften zuletzt immer wieder die Routiniers Hornke und Musche ran. Doch gegen Flensburg, wo schon ein Zähler zum Titel gereicht hätte, kam das alte Problem wieder auf. So fasste sich Philipp Weber (33) ein Herz. Der Rückraumspieler hat in dieser Spielzeit kaum eine Rolle gespielt, nun wechselte er sich selbst ein: "Er ist aufgestanden und hat gesagt, er nimmt sich den Ball und wirft ihn rein".

"Ich werde dann nicht sagen: Aber du, wieso? Wer sich gut fühlt, wer die größte Überzeugung hat, geht dahin.

". In der Handball-Bundesliga hat der SCM noch die meisten Tore nach Siebenmetern (138) vorzuweisen, was jedoch eher auf die hohe Anzahl an Strafwürfen für sie zurückzuführen ist. Doch dieses Konzept wirkt nicht verlässlich. Schon beim Pokal-Final4 im April versagten dem frisch gebackenen Meister im Halbfinale die Nerven: Beimvergab der Elbe-Klub sage und schreibe sieben Siebenmeter!

Auch beim anstehenden Final4 in der Champions League (13. /14. Juni) kann es im K.O. -Modus wieder zum Siebenmeterwerfen kommen – ein Grauen für Magdeburg.

Eine der besten Mannschaften der Welt, die das "Einfache" aber nicht kann





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