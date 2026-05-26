Der Handball-Bundesligist SCM Rostock hat den 2,05 m großen französischen Rückraumspieler Thibaud Briet von HBC Nantes verpflichtet. Briet, Vize‑Weltmeister und zweifacher Pokalsieger, verbindet sportliche Höchstleistungen mit einem ambitionierten Klimaprojekt: Für jedes seiner Tore wird ein Baum gepflanzt.

Der jüngste Transfer rahmen des Handball -Bundesligisten SCM Rostock ist inzwischen vollständig besetzt. Das Team aus Norddeutschland hat endlich einen geeigneten Nachfolger für den abgewanderten Isländer aus Magdeburg gefunden.

Der Sönderling, dessen Name in den vergangenen Wochen immer wieder in den Sportmedien aufgetaucht war, soll nun zu den Rhein‑Neckar Löwen wechseln, wo er auf seinen Cousin Haukur Thrastarson treffen wird. Damit hat SCM die Lücke im Rückraum geschlossen, die durch den Weggang des isländischen Nationalspielers entstanden war. Der neue Deutsche Meister aus Magdeburg hatte bereits aktiv nach einer Option gesucht, die sowohl sportlich als auch finanziell zu den eigenen Vorstellungen passt.

Die Lösung stellte sich dabei in Form eines französischen Top‑Talents dar, das seit kurzem für das renommierte HBC Nantes das Rückraumspiel in der höchsten französischen Liga dominiert. Thibaud Briet, 26 Jahre alt, ist mit imposanten 2,05 Meter Körpergröße einer der beeindruckendsten Rückraumspieler Europas. Seine Karriere begann in der fünften Liga bei Rouen HB, bevor er 2019 zum französischen Spitzenclub Nantes wechselte.

Dort wollte er zunächst sein Studium in Wärmetechnik und Energie abschließen, weshalb er zunächst in der zweiten Mannschaft eingesetzt wurde. Ein Jahr später gelang ihm der Durchbruch in die erste Mannschaft, wo er sich schnell als Schlüsselspieler etablierte. In der laufenden Saison zeigte er seine Klasse besonders eindrucksvoll im Champions‑League‑Gruppenspiel gegen die Berliner Füchse, wo er in einem 37:34‑Sieg gleich 13 Treffer erzielte und damit das Spiel maßgeblich entschied.

Neben nationalen Erfolgen, wie zweifachen französischen Pokalsiegen, hat Briet zudem den Vize‑Weltmeistertitel von 2023 bereits in der Tasche. Doch Briet ist nicht nur ein herausragender Athlet, sondern auch ein leidenschaftlicher Umweltaktivist. In einem Interview betonte er, dass Handball seine Berufung sei, er jedoch gleichzeitig ein starkes Engagement für Natur‑ und Klimaschutz habe. Dieses Engagement will er nun nach Rostock mitnehmen: Für jedes Tor, das er beim SCM Rostock erzielt, wird ein Baum gepflanzt.

Die Initiative soll nicht nur das Bewusstsein für den Klimawandel stärken, sondern auch konkrete grüne Flächen in der Region schaffen. Die Verantwortlichen des Clubs begrüßen dieses Konzept ausdrücklich und sehen darin eine ideale Verbindung von sportlichem Erfolg und gesellschaftlicher Verantwortung. Mit Briet an seiner Seite blickt der Rostocker Handballverein zuversichtlich in die kommende Saison, da er nicht nur sportlich stärker, sondern auch ökologisch fortschrittlicher aufgestellt ist





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