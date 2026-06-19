Vinícius Junior, einer der größten Hoffnungsträger Brasiliens für die Weltmeisterschaft, hat gegenüber dem ehemaligen Trainer von Brasiliens Nationalmannschaft, Luiz Felipe Scolari, angekündigt, dass er sechs Tore bei der Weltmeisterschaft schießen wird. Scolari gibt an, dass er diesen Gesprächsbeitrag veröffentlicht hat, um Druck auf Vinícius Junior auszuüben.

Luiz Felipe Scolari , ehemaliger Trainer von Brasilien s Nationalmannschaft, hat einen privaten Gesprächsbeitrag von Vinícius Junior , einem der größten Hoffnungsträger Brasilien s für die Weltmeisterschaft , veröffentlicht. In diesem Gespräch verspricht Vinícius Junior Scolari, dass er sechs Tore bei der Weltmeisterschaft schießen wird.

Scolari gibt an, dass er diesen Gesprächsbeitrag veröffentlicht hat, um Druck auf Vinícius Junior auszuüben. Vinícius Junior gilt als der größte Hoffnungsträger Brasiliens, um den sechsten Stern bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zu holen. Er hat bereits zehn Tore in 50 Länderspielen erzielt. Vinícius Junior hat nicht nur gegenüber Scolari Versprechen geäußert, sondern auch eine klare Kampfansage an den amtierenden Weltmeister Argentinien und den WM-Zweiten Frankreich angesagt.

Er ist motiviert wie nie und sich seiner großen Verantwortung bewusst, als er eine Weltmeisterschaft spielen wird





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