Scott Colom besiegt Hyde-Smith in Mississippi-Senatswahl

Demokrat Scott Colom gewinnt als erster Schwarzer den Senatswahlkampf in Mississippi. Historischer Erfolg gegen Amtsinhaberin Cindy Hyde-Smith mit hoher Black-Voter-Beteiligung.

Der demokratische Staatsanwalt Scott Colom hat die Senatswahl in Mississippi gewonnen und damit als erster Schwarzer die Stadt aus dem Bundesstaat im US-Senat vertreten. Die endgültige Zählung der Stimmen zeigte, dass sein knapper Vorsprung vor der republikanischen Amtsinhaberin Cindy Hyde-Smith groß genug war, um den Sieg offiziell zu verkünden. Acht Tage dauerte dieser Prozess nach den US- Zwischenwahlen am 3. November, da die Stimmzähler in dem Bundesstaat provisorisch ausgezählt wurden. Der 43-jährige Colom bezwang damit eine Herausforderin, die sich auf starke Unterstützung aus der republikanischen Partei verlassen konnte. Sein Erfolg markiert einen tiefen Einschnitt in der politischen Historie des konservativen Südstaates. Mississippi galt als eines der am stärksten republikanischen Länder der USA und hatte lange Zeit als sicherer Sitz für die GOP gegolten.

Historischer Sieg in tiefrotem Staat

Der Erfolg von Scott Colom wird als große politische Sensation gewertet, da der Bundesstaat seit langem als Festung der Republikaner gilt. Donald Trump gewann in Mississippi bei der Präsidentschaftswahl 2024 mit einem Vorsprung von 23 Punkten. Die Demokratische Partei hatte hier zuletzt im Jahr 1982 einen Senatswahlkampf gewonnen. Das ist genau jenes Jahr, in dem der neue Senator Scott Colom geboren wurde. Weder Demokraten noch Republikaner hatten ursprünglich mit einem Sieg Coloms gerechnet. Die Wahlergebnisse haben diese Erwartungen jedoch deutlich widerlegt. Colom nutzte diese Überraschung, um seine Botschaft der Versöhnung zu verbreiten.

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Hohe Black-Voter-Beteiligung entscheidet Rennen

Coloms Sieg basierte vor allem auf einer außergewöhnlich hohen Wahlbeteiligung unter der schwarzen Bevölkerung in Mississippi. Gleichzeitig gewann er auch Stimmenanteile unter der weißen Wählerschaft hinzu. Im Wahlkampf versprach Colom, seine Heimat zu einen und sich an politische Andersdenkende zu wenden. Er betonte wiederholt, dass er nicht als weiterer demokratischer Senator auftreten wolle. Stattdessen bezeichnete er sich als Senator für ganz Mississippi. Dieses Motto lautete: Mississippi matters. Er versuchte, über Parteilinien hinweg zu wirken. Seine Herkunft in siebter Generation verlieh ihm dabei Glaubwürdigkeit bei den lokalen Wählern.

Politische Strategien und externe Unterstützung

Trotz seines versöhnlichen Kurses verzichtete Colom nicht vollständig auf prominente Unterstützung seiner eigenen Partei. Knapp zwei Wochen vor der Wahl trat er gemeinsam mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf. Die Veranstaltung fand in der Turnhalle seiner alten Highschool statt, wo er als Jugendlicher Basketball spielte. In seiner Rede sprach er über aktuelle Themen wie Benzinpreise und Trumps Zölle. Er warnte auch vor der Bedrohung lokaler Landkliniken. Diese Themen触 (berührten) einen Nerv bei den Wählern, die mit der wirtschaftlichen Lage unzufrieden waren. Harris nutzte die Plattform, um für Colom zu werben. Dies half ihm, nationale Aufmerksamkeit zu erhalten.

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Kontroverse Werbung als Wahlkampf-Wendepunkt

Ein entscheidender Faktor in Coloms Kampagne war ein viral gehender Werbespot, der eine Aussage von Cindy Hyde-Smith aufgriff. Die Amtsinhaberin hatte Verbrauchern geraten, bei hohen Rindfleischpreisen einfach auf andere Proteine umzusteigen. Colom nutzte diesen Kommentar für seine eigene Werbung. Er empfahl den Wählern stattdessen, lieber eine andere Senatorin auszuwählen. Das Video erreichte auf der Social-Media-Plattform X mehr als 15 Millionen Aufrufe. Nach diesem Erfolg begann die Demokratische Partei, ihn über Mississippi hinaus ernst zu nehmen. Aus Washington flossen zusätzliche Ressourcen in seinen Wahlkampf. Dies verstärkte seine Position gegenüber der etablierten Amtsinhaberin.

Biografischer Hintergrund und Justizkarriere

Coloms biografischer Hintergrund zeigt seine tiefe Verwurzelung in Mississippi. Seine Mutter war eine gewählte Richterin, sein Vater arbeitete für den republikanischen Präsidenten Ronald Reagan. Sein Vater kandidierte 1987 für die Republikaner als Schatzmeister des Bundesstaates. Scott Colom selbst wurde Jurist und später Richter an einem Stadtgericht. Im Jahr 2015 gewann er die Wahl zum Bezirksstaatsanwalt. Er besiegte einen Amtsinhaber, der fast 30 Jahre im Amt war. Damit wurde Colom der erste schwarze Chefankläger in einem mehrheitlich weißen Bezirk Mississippis. Seine Laufbahn im Justizsystem schützte ihn möglicherweise vor dem Vorwurf, zu links zu sein. Er präsentierte sich als Demokrat, der hart gegen Kriminalität vorgehen will.

Ironie des Schicksals und nächste Schritte

Dass Scott Colom überhaupt antrat, verdankt er ironischerweise seiner Gegnerin Cindy Hyde-Smith. Sie hatte 2023 ihr Veto gegen seine Ernennung als Bundesrichter eingelegt. Dieses Amt wäre auf Lebenszeit gewesen. Durch die Niederlage dieses Vorhabens öffnete sich der Weg für die Senatskandidatur. Am Mittwochabend gratulierte Hyde-Smith ihm zu seinem neuen Posten. Sie erklärte, die Entscheidung der Wähler in Mississippi zu respektieren. Sie zeigte sich bereit, den neuen Senator zu akzeptieren. Coloms Sieg ist historisch, da Mississippi den höchsten Anteil an schwarzer Bevölkerung hat. Dennoch zeigte der Bundesstaat bis 2020 die Flagge der Konföderierten. Diese Symbole stehen im Gegensatz zur neuen politischen Realität, die Scott Colom repräsentiert. Der nächste schwarze Senator ist nun ein Faktum.