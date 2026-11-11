Scott Colom gewinnt US-Senatswahl in Mississippi und beendet Republikaner-Dominanz

Demokrat Scott Colom schlägt Cindy Hyde-Smith bei der US-Senatswahl in Mississippi. Er ist der erste afroamerikanische Senator des Bundesstaats seit dem 19. Jahrhundert.

Der Rechtsanwalt Scott Colom hat die US-Senatswahl in Mississippi gegen die Amtsinhaberin Cindy Hyde-Smith gewonnen. Mit diesem Sieg erringen die Demokraten erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten ein Mandat für den US-Senat aus dem südlichen Bundesstaat. Die Auszählung der Stimmen durch die Nachrichtenagentur AP sowie Berichterstattungen von CNN und der New York Times bestätigen diesen historischen Wahlausgang gut eine Woche nach der Abstimmung am 3. November.

Historischer Durchbruch für Afroamerikaner

Scott Colom wird der erste schwarze Senator des Bundesstaats Mississippi seit dem Ende des 19. Jahrhunderts sein. Diese Tatsache unterstreicht die tiefgreifende historische Bedeutung dieses Wahlergebnisses in einer Region mit spezifischer demografischer Zusammensetzung. Der Bundesstaat verzeichnet mit knapp 37 Prozent der Bevölkerung den höchsten Anteil schwarzer Einwohner in den Vereinigten Staaten. Dennoch gab es seit über einem Jahrhundert keine afroamerikanische Vertretung aus Mississippi im US-Senat. Das letzte Mal stellten die Demokraten 1982 mit John C. Stennis den Sitz im US-Kongress. Zuvor hatte Blanche Kelso Bruce, der zuvor versklavt war, 1875 als erster Afroamerikaner eine volle Amtszeit in der Parlamentskammer absolviert.

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Wirtschaftspolitik als zentrales Wahlkampfthema

Die Wirtschaftslage und insbesondere die hohen Lebenshaltungskosten dominierten den Wahlkampf erheblich. Scott Colom griff seine Gegenkandidatin Cindy Hyde-Smith scharf an und benannte sie vor der Wahl am 3. November als "Cindy High Prices", was im Deutschen in etwa "Cindy der hohen Preise" bedeutet. Diese Strategie zielte direkt auf die Unzufriedenheit der Wähler mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage ab. Viele Stimmen aus der Bevölkerung sahen die Politik von Präsident Donald Trump als Haupttreiber für steigende Preise an. Diese Stimmung erstreckte sich nicht nur auf Mississippi, sondern prägte die nationale Debatte über Inflation und Konsumkosten entscheidend.

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Parteipolitischer Wandel und Trumps Einfluss

Die aktuelle Wahlniederlage der Republikanischen Partei markiert einen klaren Trendwechsel gegenüber früheren Ergebnissen. Bei der Präsidentschaftswahl 2024 führte Donald Trump in Mississippi noch mit einem Vorsprung von mehr als 20 Prozentpunkten vor der demokratischen Gegenkandidatur. Dennoch nutzte Trump die knappen Rennen der Midterms als Plattform für seine politische Präsenz. Er reiste eigens für einen Auftritt an, obwohl er sich eigentlich auf die wichtigsten Wettbewerbe konzentrieren wollte. Diese Intervention scheint die demokratischen Chancen im Süden der USA nachhaltig gefördert zu haben. Scott Colom kritisierte zudem republikanische Pläne zur Neueinteilung der Wahlkreise, um das Ergebnis zu ihren Gunsten zu manipulieren, und betonte die Notwendigkeit des Schutzes des Wahlrechts.

Ausblick auf den Einzug in den Senat

Ab Januar wird Scott Colom den Sitz des US-Senats für Mississippi einnehmen. Damit verändert sich die Zusammensetzung der Legislative, da die Demokraten ab dann 55 der 100 Sitze im Senat innehaben werden. Dieser Anstieg ist das Ergebnis einer Reihe knapper Entscheidungen in verschiedenen Bundesstaaten. Neben Mississippi bleibt das Rennen in Alaska weiterhin offen. Dort liegt die demokratische Kandidatin Mary Peltola aktuell knapp in Führung. Die gesellschaftliche Stellung schwarzer Amerikaner bleibt ein entscheidender Faktor für die politische Entwicklung im Süden der USA. Die Wähler haben durch ihre Entscheidungen am 3. November deutlich signalisiert, dass wirtschaftliche Sorgen und Themen der sozialen Gerechtigkeit Vorrang vor der bisherigen Parteizugehörigkeit haben.