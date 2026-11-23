Der FC-Napoli-Star Scott McTominay und seine Partnerin Cam Reading freuen sich auf ihr erstes Baby. Das Paar teilt die freudigen Neuigkeiten mit emotionalen Fotos auf Instagram.

Scott McTominay, der schottische Mittelfeldspieler des FC Napoli, und seine Partnerin Cam Reading werden zum ersten Mal Eltern. Das 29-jährige Talent und seine Freundin haben die freudigen Neuigkeiten über ihre gemeinsamen sozialen Medienkanäle veröffentlicht. Sie präsentierten ihren Fans und der Öffentlichkeit eine glückliche Nachricht, die in den letzten Wochen bereits von zahlreichen Beobachtern erraten wurde.

Die Ankündigung erfolgte durch süße Bilderpaare auf Instagram, die die Erwartung freudig festhielten. Auf einem der Fotos zeigt Cam Reading stolz ihren wachsenden Babybauch in einem Bikini. Ein anderes Bild zeigt das Paar in Bademänteln, das glücklich lächelt und ein Ultraschallbild in den Händen hält. Die werdenden Eltern begleiteten die visuellen Hinweise mit dem Text: Das kostbarste Geschenk, ein Leben voller Liebe.

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Rasche Reaktionen von Fußballlegenden und Kollegen

Die Glückwünsche der sportlichen und medialen Szene ließen nicht lange auf sich warten. Der weltbekannte Starkoch Gordon Ramsay, der ehemalige Manchester-United-Kollege Harry Maguire und der ehemalige United-Torwart David de Gea drückten dem Paar ihre Freude aus. Bruno Fernandes, selbst aktueller Teamkollege von McTominay in Neapel, schrieb: Herzlichen Glückwunsch. Ein ganz neues Leben beginnt für euch.

Fans und Beobachter hatten die Schwangerschaft bereits im vergangenen Monat erkannt. Nachdem McTominay ein Tor für Neapel gegen Bodø/Glimt in der Champions League erzielt hatte, schob er den Ball unter sein Trikot und deutete damit symbolisch einen Babybauch an. Diese Geste war ein klarer Hinweis auf die persönliche Entwicklung, die nun offiziell bestätigt wurde.

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Neues Leben in der Nähe von Neapel und Rom

Die Nachricht kommt nach einigen schwierigen Monaten für den WM-Teilnehmer 2026. Im September musste er sich einer medizinischen Behandlung unterziehen. Seit 2024, als er von Manchester United nach Italien wechselte, bauen er und Reading ein neues Leben auf. Laut der Zeitung La Repubblica wohnen sie in einem Haus am Lago Patria nahe Neapel.

Das genaue Datum, seitdem Scott McTominay und Cam Reading zusammen sind, ist nicht genau dokumentiert. Man geht davon aus, dass sie mindestens seit Sommer 2023 ein Paar sind. Damals wurden sie bei einem Bootsausflug in Griechenland fotografiert. Cam Reading arbeitet als Direktorin bei einer Vermögensverwaltung und hat auf Instagram inzwischen mehr als 90.000 Follower.

Symbolische Geste im Champions-League-Einsatz

Die Reaktion auf die offizielle Bestätigung der Schwangerschaft war überwältigend positiv. Die Kombination aus professionellem Sport und persönlichem Glück hat bei den Fans großen Anklang gefunden. Besonders die Geste im Champions-League-Spiel gegen Bodø/Glimt wird nun als Vorboten der Neuigkeit gesehen.

McTominays Wechsel nach Italien markierte einen neuen Lebensabschnitt. Der Umzug nach Neapel und die Ansiedlung am Lago Patria bieten der jungen Familie eine ruhige Umgebung. Die enge Verbundenheit zum italienischen Verein und der Stadt scheint sich auch im privaten Bereich positiv auszuwirken.

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Die Familie McTominay steht nun vor der Aufgabe, sich auf die Ankunft des neuen Familienmitglieds vorzubereiten. Die vielen Glückwünsche aus der gesamten Fußballwelt und darüber hinaus unterstreichen die Bedeutung dieses Moments für den Sportler. Es ist ein Zeitpunkt der Freude und der Hoffnung auf die Zukunft.

Bruno Fernandes und seine Teamkollegen am FC Napoli werden die neue Rolle von McTominay sicherlich unterstützen. Die Balance zwischen dem hohen Niveau im Profifußball und dem Privatleben ist eine Herausforderung, die das Paar nun bewältigen wird. Die offizielle Veröffentlichung beendet nun die Spekulationen und bestätigt den glücklichen Verlauf der Dinge.