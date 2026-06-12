Scream-Maske: Polizei sucht nach Täter in Winston-Salem

Eine Person mit einer Scream-Maske hat in Winston-Salem um sich geschossen. Die Polizei fahndet intensiv nach dem Täter oder der Täterin.

Winston-Salem - Eine Szene wie aus einem Horror-Klassiker - aber leider ganz real! Das DFB-Team hat ihr WM-Quartier in Winston-Salem in North Carolina. Und in dem 250.00-Einwohner-Städtchen gibt es gerade ein großes Thema, über das alle reden: Eine Person mit einer Scream-Maske ballerte um sich!

Passiert ist der Vorfall am vergangenen Dienstag um 7 Uhr morgens, eine Person soll mit einer Waffe um sich geschossen haben - und er soll eine Maske wie aus den weltberühmten Scream-Horrorfilmen getragen haben! Der erste Scream-Film kam 1996 heraus, in diesem Jahr feierte gerade Teil 7 Premiere. Es geht um Killer, die sich mit einer Art Totenkopfmaske verkleiden und Leute mit Messern umbringen. Jetzt hatte die Masken-Person eine Pistole.

Mehrere lokale TV-Sender berichten über den Fall, die lokale Website CBS 17 News schreibt: Die Polizei sprach mit einem Opfer, welches angab, sie habe eine unbekannte Person mit einer Feuerwaffe nahe ihres Hauses gesehen. Das Opfer sei weggerannt und die Person gab einen Schuss in ihre Richtung ab. Es traf ein unbesetztes Auto, niemand wurde verletzt. Die Polizei sucht eine etwa 1,70-Meter-große Person mit fittem Körperbau.

Sie war komplett in schwarz gekleidet mit einer schwarz-weißen Maske, das wie ein Totenkopf oder eine Scream-Maske aussah. Die Polizei fahndet intensiv nach dem Täter oder der Täterin. Das ganze passierte in der Bridgton Road im südlichen Winston-Salem, rund 8 Meilen entfernt vom DFB-Quartier, welches nord-westlich des Zentrums liegt. Die Umgebung gilt eigentlich als ruhig und sicher, die Nachbarn sind jetzt etwas besorgt.

Übrigens: Die ersten Scream-Filme spielen größtenteils in Colleges und Universitäts-Campussen - ganz ähnlich dem der Wake Forest University, wo die DFB-Stars trainieren. Ganz Winston-Salem hofft jetzt, dass die Baller-Person mit der Scream-Maske schnell gefunden wird





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