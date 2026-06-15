Screenforce Festival 2026: Big Screens & Summer Dreams

Screenforce Festival 2026 will die Stärken des Big Screens in den Mittelpunkt stellen und zeigt am 2. Juli aktuelle Trends, innovative Content-Strategien und die Zukunft von TV und Streaming. Das Festival bietet Inspiration, Insights und Entertainment pur für Werbungtreibende und Agentur-Vertreter:innen.

Screenforce Festival 2026 will die Stärken des Big Screens in den Mittelpunkt stellen und zeigt am 2. Juli aktuelle Trends, innovative Content-Strategien und die Zukunft von TV und Streaming .

Das Motto des diesjährigen Screenforce Festivals verspricht eigentlich alles, was die Branche diesen Sommer braucht. Denn der große Screen ist es, auf den Werbungtreibende nach wie vor setzen, wenn es um Reichweite, Emotionalität und Aufmerksamkeit geht – gerade jetzt, wo Markenbildung wieder mehr ins Zentrum rückt.

Ob E-Commerce Riese About You, Digital-Player Wolt oder Social First Start-up Koro: Sie alle sind kürzlich mit neuen Kampagnen im Fernsehen durchgestartet und profitieren von der Strahlkraft, die das Medium seit jeher mit sich bringt.

"TV ist der stärkste Motor in der Markenkommunikation", sagt Screenforce-Geschäftsführer Malte Hildebrandt – und die zahlreichen Newcomer und Wiederkehrer, die erstmals oder wieder auf dem Big Screen im linearen TV und Streaming werben, bestätigen das. Auch bei der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft kann Live-TV seine vollen Stärken ausspielen. Es steht zwar noch nicht fest, wie sich die deutsche Mannschaft schlägt – aber eines ist jetzt schon sicher: Ein Reichweiten-Traum wird dieser Sommer bestimmt.

Denn große Live-Events wie die Fußball-WM sorgen für kollektive Fernsehmomente, bei denen Millionen Menschen dieselben Inhalte zeitgleich verfolgen. Damit schafft der Big Screen nicht nur Quality Time für die Fans, sondern auch die volle Dosis Markenpower für Werbungtreibende. Das muss gefeiert werden





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