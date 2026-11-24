Die Gattungsinitiative Screenforce hat ihre Roadmap für das kommende Jahr vorgestellt. Dadurch ist nun auch klar, dass es das nächste Screenforce Festival mit Screenings erst 2028 geben wird. Geschäftsführer Malte Hildebrandt verabschiedet sich noch davor.

Sowohl 2024 als auch 2026 ist das Screenforce Festival ein Highlight der Gattungsinitiative Screenforce, getragen von fast allen großen TV-Vermarktern mit Ausnahme des ZDF Werbefernsehens, gewesen.

Die Veranstaltungen waren würdige Leistungsschauen einer Branche, die Lust auf das eigene Medium versprühte. Und doch müssen Presse, Agenturen und Werbekunden nun wieder lange warten, denn das nächste Screenforce Festival findet erst 2028 statt. Das hat die Gattungsinitiative jetzt bei der Vorlage ihrer Research- und Event-Roadmap für 2027 bestätigt. Screenforce-Geschäftsführer Malte Hildebrandt wird das Festival 2028 zudem nicht mehr in seiner bisherigen Position erleben, er hat seinen Abschied für Ende des kommenden Jahres angekündigt.

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"Ich habe mich entschlossen, meinen dann auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, um wieder mehr Freiraum für andere berufliche Aktivitäten zu haben, die sowohl in der Medienbranche als auch außerhalb liegen werden", so Hildebrandt. Verabschieden wolle er sich mit Blick auf die kommenden Monate jedoch noch nicht, sagt Hildebrandt.

"Vor uns liegt ein Jahr mit vollem Programm, das wir mit viel Herzblut mit Leben füllen werden. Freut euch darauf, das wird richtig gut.

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" Einen wesentlichen Schwerpunkt will Screenforce 2027 auf die Werbewirkungs- und Zielgruppenforschung legen. Statt wie in den letzten beiden Jahren mehrere kleinere Studien zu verschiedenen Themenfeldern aufzulegen, ist für 2027 eine große Studie geplant, die an die bisherige Studienreise von Screenforce anknüpfen soll.

Zudem werden im ersten Quartal 2027 die Ergebnisse der zweiten Studienwelle zur Zielgruppe 50+ in einem eigenen Screenforce Online-Webinar vorgestellt. Die Studie vom rheingold salon knüpft an die Initiative aus dem vergangenen Jahr an und beleuchtet verschiedene Teilzielgruppen noch tiefergehender.

Darüber hinaus kooperieren Screenforce und rheingold salon zum gleichen Thema erstmals mit der Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung , die die qualitativen und vorab quantifizierten Erkenntnisse der Studie"50+ und Schluss?

" auf eine breitere Datenbasis stellen. Die Digital Screenforce Academy und die Screenforce Academy Masterclass werden zudem konzeptionell und inhaltlich weiterentwickelt. Beide Fortbildungsangebote richten sich an junge Talente, die in der Total Video- und Werbebranche Fuß fassen wollen oder bereits wenige Jahre im Job sind. Das Screenforce Expertenforum geht derweil im Herbst 2027 ins 16.

Jahr und richtet sich wie gehabt an Personen, die schon länger in der Werbe- und Medienbranche tätig sind. Im Mittelpunkt stehen Themen, die den Werbemarkt bewegen und aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden. Auch die Partnerschaft mit der DMEXCO geht weiter, hier soll der Loungebereich gemeinsam mit Vermarktern aus dem Screenforce-Verbund ausgebaut werden. Ein Konzept dafür werde derzeit erarbeitet.

Am zweiten Tag der Kongressmesse soll es zudem auf der"Future TV Stage" gleich neben dem Screenforce-Areal erneut ein Bühnenprogramm mit Vorträgen und Talks zu allem geben, was die TV- und Total Video-Welt derzeit umtreibt. Darüber hinaus wird Screenforce ganzjährig Teil eines kuratierten Effie- und GWA-Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen gemeinsame Themen und Fragestellungen rund um Marketingeffektivität, Werbewirkung und die Rolle von Media. Konkret will sich Screenforce mit eigenen Studien, Insights und Fachimpulsen einbringen.

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Screenforce-Geschäftsführer Malte Hildebrandt sagt zur Roadmap für das kommende Jahr:"Unsere Roadmap für 2027 verknüpft Bewährtes mit Neuem. Die Werbewirkungsforschung bleibt ein fester Ankerpunkt in unseren Aktivitäten, unsere Weiterbildungsangebote für den Nachwuchs erfahren eine enorm große Resonanz und mit unseren Expertenforen und Webinaren greifen wir die Themen auf, die den Markt gerade bewegen – konkrete Handlungsempfehlungen inklusive. Auch unsere Zusammenarbeit mit der DMEXCO hat sich bewährt: full house in unserem Areal, sowohl auf dem Stand als auch beim Bühnenprogramm.

Besonders freue ich mich über unsere neue Partnerschaft mit dem Effie. Sie bietet uns die Option, mit unseren Themen übers ganze Jahr hinweg noch präsenter und sichtbarer zu werden. Sicher werden wir auch gemeinsam neue Formate entwickeln.

" Ralf Hape, Vorsitzender der Screenforce Gesellschafterversammlung, erklärt:"Ich glaube fest an die Kraft von Bewegtbild. Und ich sehe vor allem, wie viele Möglichkeiten noch vor uns liegen. Diese Chancen gemeinsam zu entdecken, neue Perspektiven zu eröffnen und Menschen für Bewegtbild zu begeistern, ist für mich der besondere Wert von Screenforce. Malte hat die Initiative über viele Jahre mitgestaltet und wichtige Impulse gesetzt.

Dafür danken wir ihm als Gesellschafter. Und für 2027 haben wir gemeinsam noch einiges vor.

" Und Frank Giersberg, Stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, ergänzt:"Screenforce hat die Transformation der Gattung von der Fernsehwerbung hin zu Total Video aktiv mitgestaltet und durch fundierte Forschung belegt, wie stark Bewegtbildwerbung wirkt. Für 2027 legt Screenforce eine ambitionierte Agenda vor, um wichtige neue Impulse für die Wahrnehmung der Gattung zu setzen und sie weiter nach vorne zu bringen. Auf die Umsetzung gemeinsam mit Malte Hildebrandt und dem gesamten Screenforce-Team freuen wir uns sehr. "URL zu diesem Artikel: https://www.dwdl.de/nachrichten/108676/screenforce_festival_kehrt_erst_2028_zurueck_hildebrandt_geht/