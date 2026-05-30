SCS Software präsentiert zwei neue Features für das Update 1.60 des Euro Truck Simulator 2. Einer der Neuerungen ist das Game Radio, das den Spielern ermöglichen soll, während der Fahrt Musik aus verschiedenen Radiosendern zu hören.

SCS Software präsentiert zwei neue Features für das Update 1.60 des Euro Truck Simulator 2 . Einer der Neuerungen ist das Game Radio , das den Spiel ern ermöglichen soll, während der Fahrt Musik aus verschiedenen Radiosendern zu hören.

Die Radiosender haben jeweils ihre eigene Identität, Philosophie, Stimmung und Klang und spielen Musik von verschiedenen Künstlern, darunter auch KIDSØ aus München. Das Game Radio soll das bestehende Audioerlebnis erweitern und gleichzeitig eine Reihe von Verbesserungen hinsichtlich der Musikauswahl, der Benutzererfahrung und der allgemeinen Interaktion mit den Audio-Playern im Spiel mit sich bringen. Spieler können während der Fahrt ein Audio-Player-Widget oberhalb des Navigationsinterfaces eingeblendet bekommen, welches die wichtigsten Informationen anzeigt und von Spielern angepasst werden kann.

Spieler können auch eigene Radiosender mit eigener Musik erstellen und sie mit der Community teilen. Mit dem Update 1.60 möchte SCS Software weiterhin die Beleuchtung und visuelle Qualität im Inneren von Führerhäusern verbessern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Verbesserung der Lichtreflexion der Innenraummaterialien, was zu einer klarer erkennbaren, detailreicheren und optisch ansprechenderen Kabinenumgebung führen soll. Das bisherige Materialsystem soll sich in der Vergangenheit als problematisch erwiesen haben und eine Reaktion aus der Community hervorgerufen haben.

Innenräume erschienen oft zu dunkel und zu flach, insbesondere in Szenen ohne direkte Beleuchtung. Durch die Verbesserungen der Lichtreflexion der Innenraummaterialien werden Unterschiede zwischen Materialien wie Leder, Stoff, Kunststoff und Metall selbst bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich besser erkennbar sein. Die ersten Lkw, die mit verbessertem Materialsystem im Euro Truck Simulator 2 versehen werden, sind laut SCS Software der DAF NGD und MAN TG3 TGX.

Weitere Informationen zu den Neuerungen durch Update 1.60 finden Sie direkt bei den Entwicklern des Euro Truck Simulator 2 auf Steam





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