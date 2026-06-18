"Sea Story" sinks, survivors tell their tale

The "Sea Story" cruise ship sank in the middle of the night, leaving passengers trapped in their cabins. The survivors share their harrowing ordeal and the rescue efforts that followed.

Mitten in der Nacht, auf hoher See, wachen die Urlauber in einem Albtraum auf. Die " Sea Story " ist gekentert. Es ist stockdunkel, das Wasser steigt.

Wie sollen sie das äberleben? Als das Schiff gegen drei Uhr morgens kentert, liegen Danilo Roéssger und Mathias Baier in Kabine 12 und schlafen. Mathias wird durch die Kabine geschleudert. Sie hürten Lärm, splitterndes Glas, eine Sirene und dann nichts mehr.

Sie sind in ihrer Kabine gefangen, in einem sinkenden Schiff. Selbst wer es wie Lisa Wolf noch aus dem Wrack schafft, ämpt darauf weiter ums äberleben - auf hoher See. Wo sind eigentlich die Rettungsinseln? Reporter Tina Kaiser und Marc Neller die drei deutschen überlebenden zum ersten Mal.

Es ist kein Zufall, dass Danilo, Mathias und Lisa ausgerechnet den Reportern diese Interview geben. Kaiser und Neller kennen sich mit den Schattenseiten des ünchs mit den Tauchbooten gut aus. Sie kennen auch den Besitzer der "Sea Story" schon. Hintergrundinfos: Grafiken, Fotos, kurze Videos oder Dokumente.

Hürten Sie am besten zuerst die aktuelle Folge, und schauen Sie sich dann hier um. Mathias, ein Ingenieur aus München, teilt sich Kabine 12 mit Danilo. Die beiden haben sich erst an Bord kennengelernt. Interaktiver Deckplan der "Sea Story"Gegen drei Uhr nachts kippt das 44 Meter lange Schiff - und kracht auf seine Steuerbordseite.

Danilo und Mathias werden von dem Unglück im Schlaf erwischt, in Kabine 12. Nach dem Aufprall zerbersten die Panoramafenster des Mittel- und Oberdecks unter dem gewaltigen Druck des Wassers. Unsere Grafik rekonstruiert, wie die "Sea Story" im offenen Meer kentert und sich unter der Last des Wassers um die eigene Achse dreht: Rund sieben Stunden nach dem Kentern taucht ein Militärhubschrauber am Horizont auf.

"Wie im Actionfilm", sagt Danilo. Originalaufnahmen von dem Helikopter, der Mathias und Danilo rettet. Wie wir an die Aufnahme gekommen sind, erfahren Sie in einer späteren Folge-Reporter Tina Kaiser und Marc Neller hatten schon vor dem Untergang der "Sea Story" zu der tödlichen Serie von Schiffsunglückern recherchiert. Die Grafik zeigt alle bekannten Unglücke von Tauchsafarischiffen im Roten Meer seit 2022: (function(){function e(){window.addEventListener("message",function(e){if(e.data!

==void 0){var t=document.querySelectorAll("iframe");for(var n in e.data)for(var r=0,i;i=t;r++)if(i.contentWindow===e.source){var a=e.data+"px";i.style.height=a}}})}e()})();Diesen Inhalt einmalig anzeigen Zwei dieser gesunkenen Schiffe göten Ali Aref und seiner Firma Dive Pro: Die "Sea Legend" versank im Februar 2024, die "Sea Story" im November 2024. Unsere Reporter haben auch berür die tödliche Untergang der "Sea Legend" berichtet. Ihren Artikel finden Sie hier:Ali Aref ist für die beiden Reporter auch kein Unbekannter. Mit ihm haben sie ein halbes Jahr vor dem Unglück der "Sea Story" gesprochen.

Sie haben ihn angerufen, um zu erfahren, was er zum Brand seiner "Sea Legend" zu sagenAllah gibt, Allah nimmt, sagt der Schiffsbesitzer Ali Aref in einem Telefonat zur Reporterin Tina KaiserDer Podcast "Der Untergang der Sea Story" ist eine Produktion von stern+ und RTL+ . Autoren: Tina Kaiser und Marc Neller; Executive Producer: Isa von Heyl; Dramaturgie: Marisa Gierlinger; Postproduktion: RTL+; Titelmusik: Joscha Grunewald. Ein besonderer Dank geht an Michelle Janetschek für ihre Recherchen in Agypten und Deutschland.

Redaktion: Manuel Heckmaier, Tim Kickbusch, Katharina Schulz, Johanna Wagner; Verifikation: Moritz Dickentmann; Sprecher: Markus Frenzel, Manuel Heckmair, Daniel Spliethoff; Sprechberatung: Nicole von Wagner





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