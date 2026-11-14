Seahawks COO David Young: Hoffnung auf NFL-Spiel in Deutschland

Seattle Seahawks COO David Young bekräftigt das Interesse an weiteren Spielen in Deutschland nach dem Erfolg der Munich Games. Fans und Franchise sehen starken Wachstumspotenzial.

Die Seattle Seahawks verfolgen ein klares Ziel: Ein weiteres NFL -Spiel auf deutsches Boden zu veranstalten. David Young, der Chief Operating Officer (COO) des NFL -Teams, nutzt die aktuellen Munich Games in München, um die lokale Fangemeinde direkt anzusprechen und Erwartungen zu wecken. In einem Gespräch mit den vor Ort versammelten Fans äußerte Young deutliche Hoffnung auf eine Wiederholung der sportlichen Veranstaltungen in Deutschland.

COO David Young äußert Hoffnung auf Wiederholung

David Young betonte gegenüber den anwesenden Anhängern die große Bedeutung, die das Team der Präsenz in Deutschland beimisst. Er erklärte, dass die Organisation sich sehr über die kontinuierliche Anwesenheit im Land freue. Sollte sich die Gelegenheit ergeben, hier ein Spiel auszutragen, werde man diese Chance unbedingt nutzen. Young versprach den Fans, ein unvergessliches Erlebnis zu bieten, und bezeichnete ein mögliches Comeback als echtes Highlight für die gesamte Franchise.

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München wird temporäres Seahawks Haus

Die Begeisterung für das Team aus Seattle ist in der bayerischen Landeshauptstadt augenfällig. Das Park Café in München wurde in dieser Woche spontan in ein "Seahawks House" umgewandelt. Am Samstag präsentierten Verantwortliche den rund 100 anwesenden Fans die aktuelle Situation und stärkten die Verbindung zur Basis. Trotz der Tatsache, dass die Seahawks in diesem spezifischen Jahr nicht selbst in München antreten müssen, ist die Unterstützung vor Ort gewaltig und spürbar.

Starke Präsenz auf Münchener Straßen

Young beschreibt die aktuelle Atmosphäre in der Stadt als beeindruckend. Wer in dieser Woche durch die Straßen von München laufe, sehe wimmelnde Mengen an NFL-Fans. Besonders am Marienplatz seien Seahawks-Trikots überall dort sichtbar, wo das Auge hinreiche. Der Team-Verantwortliche stuft diesen Trend als nachhaltig ein und erwartet, dass die Begeisterung weiter anhält und sich sogar noch verstärkt.

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Investitionen in den deutschen Markt

Laut Young wird weiterhin stark in diesen Markt investiert. Er prognostiziert, dass das Land nächstes Jahr noch Größeres erleben werde. Die Seahawks haben in den vergangenen Jahren einen starken Zuwachs bei der Fangemeinde verzeichnet. Die NFL als Verband habe durch jährliche Investitionen in Veranstaltungen und Spiele hervorragende Arbeit geleistet. Das Franchise reagiere darauf mit einer ganzen Jahrespräsenz.

Strategische Heimat für das Franchise

Es gehe nicht nur um die Spiele an sich, sondern um eine bedeutende Marktpräsenz. Die Seattle Seahawks wollen den deutschen Ort praktisch das ganze Jahr über zu ihrer zweiten Heimat machen. Young verwies dabei auf das historische Spiel im Jahr 2022, das das erste Regular-Season-Spiel der NFL überhaupt in Deutschland war. Damals trat man in München an und verlor mit 16:21. Trotz der Niederlage bestätigt die aktuelle Strategie die langfristige Bindung an den europäischen Standort.