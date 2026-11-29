Sam Darnold kehrt zu den Seahawks zurück, während die 49ers mit Brock Purdy die NFC anführen. Der Vergleich der Statistiken und die Bedeutung dieses NFC West Duells.

Das Duell zwischen den Seattle Seahawks und den San Francisco 49ers hat sich von einem historischen Ungleichgewicht zu einem harten Titelrennen gewandelt. Nachdem die Seahawks am 8. Januar 2024 die 49ers mit 41:6 in den Play-offs dominiert und anschließend den Super Bowl gewonnen hatten, hat sich die Dynamik in der Liga grundlegend verschoben. Nun treffen die beiden Teams wieder aufeinander, wobei die Rollenverteilung eine völlig andere ist als zu jenem Zeitpunkt.

Rache der 49ers und aktuelle Form

Die San Francisco 49ers haben sich bereits im Hinspiel am 11. Oktober für die Schmach des Januars revanchiert. Das Team um Quarterback Brock Purdy setzte durch vier Takeaways der Defense mit 32:29 knapp durch. Seit diesem Sieg ist die Leistungskurve der 49ers steil nach oben gerichtet. Mit Ausnahme einer Niederlage in Woche 7 gegen die Atlanta Falcons war fast jede Partie ein Garant für Highlights. Besonders im letzten Spiel der International Series in Mexiko-Stadt zerlegte das Team von Headcoach Kyle Shanahan die Defense der Minnesota Vikings deutlich mit 35:10.

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Brock Purdy zeigte dabei Präzision auf chirurgischem Niveau. Mit einer Trefferquote von 80,8 Prozent und 9,8 Yards pro Wurf etablierte er sein Team an der Spitze der NFC. Die 49ers verzeichnen aktuell 9 Siege bei nur einer Niederlage. Dies positioniert das Team nicht nur in der eigenen Division ganz vorne, sondern auch in der Pole-Position aller NFC-Teams. Der dominierende Sieg in der Höhenluft von Mexiko-Stadt gilt als echtes Statement gegen eine der besten Defensive der Liga.

Seahawks kämpfen um den letzten Playoff-Platz

Die Seattle Seahawks stehen derzeit bei 6:4 und belegen den dritten Platz in der NFC West. Sie liefern sich ein hartes Rennen mit den LA Rams und möglicherweise den Green Bay Packers um den allerletzten Playoff-Platz. Da die anderen beiden Wildcard-Plätze eher an die Zweit- und Drittplatzierten der NFC North gehen werden, ist Sieg für die Seahawks in dieser Partie und im Restprogramm absolute Pflicht.

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Ein entscheidender Faktor für dieses Vorhaben ist die Rückkehr von Quarterback Sam Darnold. Er wird sein Comeback in der Nacht von Sonntag auf Montag feiern und wieder das Ruder der Offense übernehmen. Darnold hatte in diesem Jahr ein eher schwieriges Jahr verbracht. Er zog sich mehrfach Verletzungen zu und blieb, wenn er fit war, hinter den Leistungen zurück, die er im Vorjahr zeigte und mit denen er sein Team zum Titel führen konnte.

Um noch eine Chance auf die Titelverteidigung zu wahren, muss Darnold sofort zu seiner alten Form zurückfinden. Unter der Woche im Training wirkte er zwar fit, doch die gebrochene Rippe und die Oberschenkelverletzung, die ihn zwei Wochen pausieren ließen, waren Thema. Sowohl Darnold als auch seine Coaches gaben grünes Licht für die Teilnahme. Offensive Coordinator Brian Fleury lobte ihn ausdrücklich: Er habe während der Bye Week großartige Arbeit geleistet, um ihn einsatzbereit zu machen, und sehe fantastisch aus.

Verletzungen und strategische Hürden im Angriff

Sam Darnold geht sehr pragmatisch mit seinen Verletzungen um und erklärte, dass man in der NFL oft unter leichten Schmerzen weiterspielen muss. Mit einem extra Rippenpanzer wird er nach San Francisco reisen, wo er mit dem Passrush der 49ers konfrontiert wird. Die Seahawks verlieren jedoch zwei wichtige Stützen in ihrer O-Line: Abraham Lucas und Quenton Nelson laborieren an einer Knöchel- bzw. Knieverletzung. Dies ist ein herber Verlust, da der Passrush der 49ers in den letzten Wochen eine klare Tendenz nach oben zeigt.

San Francisco muss versuchen, Darnold schnell unter Druck zu setzen. Hat der Seahawks-Spielmacher Zeit, kann er seinen Receiver Jaxon Smith-Njigba finden, was schnell zu Big Plays führen könnte. Smith-Njigba spielt aktuell auf einem Niveau, das ihn zum Mitfavoriten auf die Auszeichnung als Offensive Player of the Year macht. Seine Statistiken sind beeindruckend: Im Schnitt kommt er auf 120,7 Receiving Yards pro Spiel.

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Bereits hat er in dieser Saison 1.207 Receiving Yards und zehn Touchdowns verbucht. Besonders hervorzuheben ist, dass er bei dieser hohen Anzahl an Ballkontakten bisher keinen einzigen Fumble, also Ballverlust, verschuldet hat. Diese Kombination aus Effizienz, Sicherheit und产量 macht ihn zu einer zentralen Säule der Offense, die es für die 49ers Defense zu stoppen gilt. Das Spiel wird zeigen, ob Darnold die verletzten Linienpartner kompensieren kann und ob die 49ers ihre Dominanz weiter ausbauen.