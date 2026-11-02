Seahawks-Trainer Macdonald zu Jadarian Price: Trade-Gerüchte oder Aktivierung?

Mike Macdonalds Aussagen zu Jadarian Price vor dem Spiel gegen die Chicago Bears lösen Gerüchte um einen Transfer aus. Analyse der möglichen Gründe.

Seattle Seahawks Head Coach Mike Macdonald steht kurz vor dem Monday Night Game gegen die Chicago Bears im Fokus der Medien. Dabei wurde er zur Situation bei den Running Backs befragt und äußerte Sätze, die bei Fans und Journalisten sofort für Verwirrung sorgten. Die Presse interpretierte seine Worte fast einheitlich als Andeutung eines bevorstehenden Spielerwechsels, obwohl ein solcher nicht offiziell bestätigt wurde.

Macdonalds verwirrende Antwort zur Backfield-Situation

Die Fragen der Reporter konzentrierten sich zunächst auf den Spielplan für die vorhandenen Spieler im Backfield. Ein Journalist fragte direkt nach der geplanten Einsatzstrategie für Zach und Jadarian. Macdonald bestätigte, dass ein klarer Plan für Zach existiere. Bei der Frage nach Jadarian wurde es jedoch spannend. Der Trainer antwortet, dass sie einen Plan hätten und falls sie etwas mit Jadarian tun würden, dies meines Wissens am Montag passieren würde. Diese vage Formulierung war der Auslöser für die folgenden Spekulationen.

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Die Anwesenheit der Presse war gespickt mit der Erwartung, dass der Trainer möglicherweise ein Wechsel-Geheimnis preisgibt. Noch bevor das Team in die Wochenendvorbereitung geht, kursieren diese unklaren Statements in den sozialen Medien. Viele Fans neigen dazu, solche Andeutungen von Trainern wörtlich zu nehmen, insbesondere wenn sie mit aktuellen Transfergerüchten verknüpft werden können. Macdonalds Art, die Frage zu beantworten, wirkt auf den ersten Blick wie ein gezielter Leak.

Verbindung zu Jonathan Taylor und Trade-Wars

Hinter den Kulissen wird Seattle immer wieder mit Colts-Superstar Jonathan Taylor in Verbindung gebracht. Dieser wird zunehmend als möglicher Verstärkungskandidat gehandelt. Für den Fall eines solchen Transfers müsste das Team wahrscheinlich einen anderen Spieler abgeben. Der Name Jadarian Price, der erst seit wenigen Monaten Teil des Teams ist, wird in diesem Kontext oft als mögliches Tauschobjekt genannt.

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Preis gilt als eines der Rookie-Juwelen der Liga und wurde als Erstrunden-Pick ausgewählt. Sein Wert ist hoch, weshalb ein Austausch für einen etablierten Star wie Taylor nur unter bestimmten Bedingungen denkbar wäre. Die Gerüchteküche brodelt, da ein Abschied des jungen Stars immer wahrscheinlicher wirkt. Fans sehen in den Aussagen des Trainers daher den Beweis für einen anstehenden großen Deal.

Die wahre Ursache: Verletzungsstatus und Kaderregeln

Tatsächlich gibt es eine andere, sportlich-reine Erklärung für die verwirrenden Worte. Jadarian Price befindet sich auf der Injured-Reserve-Liste, da er mehrere Spiele wegen einer Brustverletzung pausieren musste. Ein Reporter hakte bei Macdonald nach, ob bei Price keine Verletzung mehr angegeben sei. Wenn er nicht aktiviert werde, hänge das nicht mit einer Verletzung zusammen? Macdonald wirkte sichtlich verunsichert und stockte bei der Antwort.

Er ließ die Transaktion einfach für sich sprechen. Dies ist ein Fachbegriff im NFL-Jargon. Der Wechsel von der Injured-Reserve-Liste in den aktiven Kader wird als Transaktion geführt. Da Price im Injury Report des Spieltags keine Injury Designation mehr hatte, wurde er als fit gemeldet. Er darf folglich nicht mehr auf der Reserveliste für verletzte Spieler stehen. Das bedeutet, er muss aktiviert oder aus dem Kader entfernt werden.

Da für Seattle die Spieltagswoche durch das Monday Night Game bis zum Montag geht, kann die Aktivierung auch noch am Gameday erfolgen. Im selben Zug müssen die Seahawks einen Spieler aus dem aktiven Kader streichen, um Platz für Price zu schaffen. Die Komplexität dieser Regeln und Vorgänge dürfte das Rattern im Kopf von Macdonald ausgelöst haben. Er wollte sich gewiss nicht durch eine falsche Formulierung Ärger mit der Liga einhandeln.

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Fazit: Professionelles Management der Kommunikation

Unterm Strich hat der Trainer alles richtig gemacht. Seine Verunsicherung hat er nicht in Form einer falschen Aussage gezeigt. So hat er mögliche Konsequenzen durch die NFL vermieden. Dass er mit der etwas unbeholfenen Kommunikation den nervösen Fans im Netz neuen Zündstoff geliefert hat, dürfte ihm egal sein. Es war ein Moment der Unsicherheit im Druck des Alltags, der zu Missverständnissen führte. Die Spekulationen um einen Trade bleiben also vorerst unbegründet, solange keine offizielle Meldung erfolgt. Das Spiel gegen die Chicago Bears wird zeigen, ob Price tatsächlich wieder zur Verfügung steht.