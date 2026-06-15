Seahawks und Patriots warten noch immer auf Einladung ins Weiße Haus

Monate nach ihrem Sieg beim Super Bowl LX warten die Seattle Seahawks noch immer auf die traditionelle Ehrung im Weißen Haus. Auch die New England Patriots, die den Super Bowl LIII gewannen, haben noch keine Einladung für einen Besuch in Washington D.C. erhalten. Das übliche Zeitfenster für einen solchen Besuch scheint bereits verstrichen zu sein.

Die Seattle Seahawks warten noch immer auf die traditionelle Ehrung im Weißen Haus. Monate nach ihrem Sieg beim Super Bowl LX gibt es weder eine Einladung noch einen festgelegten Termin für einen Besuch.

Das übliche Zeitfenster für einen solchen Besuch scheint bereits verstrichen zu sein. Auch von den New England Patriots, die den Super Bowl LIII gewannen, gibt es bislang keine Ankündigung für einen Besuch im Weißen Haus. Die Offseason-Termine sind inzwischen vorbei und die Spieler haben bis zum Beginn des Trainingscamps frei, was das Zeitfenster für einen Besuch weiter einschränkt





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