Der britische Comedian Sean Brand wurde wegen einer Vergewaltigung zu einer Haftstrafe verurteilt. Ein anderer Vorwurf wurde fallen gelassen, das Urteil wird am Montag verkündet.

Der britische Comedian und Schauspieler Sean Brand wurde vom Geschworenengericht am London er Southwark Crown Court in einem Vergewaltigung sfall schuldig gesprochen. Die Jury befand den 51-Jährigen für schuldig, sich an einer Frau vergangen zu haben, was zu einer bevorstehenden Verurteilung führt. Der Prozess endete mit einem Schuldspruch gegen den einstigen TV- und Bühnenstar, der seine Taten geleugnet hatte, aber nun vor der Verkündung des finalen Strafmaß es steht. Das Gericht hat angeordnet, dass Brand in Untersuchungshaft genommen wird, während auf die offizielle Bestimmung seiner Haftdauer gewartet wird.

Gerichtsverfahren und Schuldspruch

Der Prozess am Southwark Crown Court dauerte mehrere Wochen und konzentrierte sich auf die detaillierten Schilderungen der betroffenen Frauen. Die Ankläger und Zeuginnen legten den Tathergang dar, der sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft während einer Zeit erhöhter Popularität von Sean Brand ereignete. Die Jury musste entscheiden, ob die Beweise für den Vorwurf der Vergewaltigung über einen vernünftigen Zweifel hinausgehend waren. Die Anklage führte aus, dass Brand seine Berühmtheit ausnutzte, um sexuelle Kontakte herzustellen, und dabei die Gefühle der Opfers nicht respektierte.

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Zusätzlich zur Hauptsache der Vergewaltigung standen zwei weitere Vergewaltigungsvorwürfe sowie zwei angebliche Fälle sexueller Übergriffe zur Debatte. Die Geschworenen sprachen Brand in diesen vier weiteren Anklagepunkten frei. Der Richter entschied daraufhin, die Anklagepunkte gegen den Star auf eine Haftstrafe zu stellen und diese Vorwürfe fallen zu lassen. Diese Entscheidung entlastet den Angeklagten in diesen Punkten, lässt aber den Kern der Vergewaltigungsanklage bestehen, die zu seiner aktuellen Inhaftierung führt.

Aussagen und Reaktionen im Gerichtssaal

Während des Verfahrens leistete auch die Frau von Sean Brand, Laura, Aussage. Sie trat als Zeugin für die Verteidigung auf und sprach ihrem Ehemann die Unterstützung aus, was im Gerichtssaal Beachtung fand. Sean Brand selbst hatte die Vorwürfe durch den gesamten Prozess hinweg bestritten. Er drückte seinen Schmerz über die Situation aus und erklärte, dass Freunde und Kollegen sich von ihm abgewandt hätten, seit die Anschuldigungen öffentlich wurden. Er nannte die Anschuldigung, eine Vergewaltigung begangen zu haben, für ihn verheerend.

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Als der Richter den Schuldspruch verkündete, reagierte Sean Brand kaum merklich. Er schloss die Augen und zeigte keine weiteren starken Emotionen, als die Entscheidung der Jury bekannt gegeben wurde. Die Staatsanwältin Riel Karmy-Jones beschrieb den Angeklagten im Abschlussplädoyer jedoch scharf. Sie bezeichnete ihn als skrupellos, berechnend und manipulativ. Nach ihrer Auffassung handelte er als Sexualtäter, der seine Machtstellung ausnutzte, um eigene Interessen durchzusetzen, ohne Rücksicht auf die betroffenen Frauen zu nehmen.

Hintergrund und zukünftige Schritte

Sean Brand ist international durch seine provokativen Auftritte als Stand-up-Comedian sowie als Moderator bei der BBC und MTV bekannt geworden. Seine Karriere umfasste auch Rollen in Filmen wie Nie wieder Sex mit der Ex aus dem Jahr 2008. Vor dem aktuellen Prozess hatte Brand bereits durch Probleme mit Drogenkonsum für Schlagzeilen gesorgt. Im Gericht räumte er ein, dass er sich falsch verhalten habe und seine Popularität es ihm erleichtert habe, sexuelle Kontakte zu knüpfen, was er rückblickend als Fehler ansieht.

Die Konsequenzen des Urteils werden am kommenden Montag durch das Gericht bekannt gegeben. An diesem Tag soll das Strafmaß festgelegt und verkündet werden. Bis dahin bleibt Sean Brand in Untersuchungshaft. Für die Betroffenen und die Öffentlichkeit stellt dies das Ende einer langjährigen juristischen Auseinandersetzung dar. Die genaue Höhe der Haftstrafe wird nun die endgültige rechtliche Einordnung der Taten des Comedians widerspiegeln.

Die Trennung von Sean Brand und seiner Frau Laura, die nach nur 14 Monaten Ehe bekannt wurde, ist ein weiterer Aspekt seines privaten Lebens, das nun im Schatten dieses Urteils steht. Laura Perry ist heute mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau liiert. Der Fall um Sean Brand bleibt ein prominentes Beispiel für die juristischen Folgen von Sexismus und Machtmissbrauch in der Unterhaltungsindustrie. Die Öffentlichkeit wird die Entwicklungen im weiteren Verlauf des Justizsystems beobachten.