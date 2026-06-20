Sean Connerys letzter Actionfilm: Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen

Im Jahr 2003 drehte Sean Connery seinen letzten Actionfilm vor der Kamera: Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Der Film, der auf einem Comic basiert, wurde trotz eines soliden Einspielergebnisses von Kritikern zerrissen und soll sogar Connery zum Rückzug von der Leinwand bewegt haben.

Dieser Film erschien vor mittlerweile 23 Jahren. Vor den Kameras stand hier zum letzten Mal ein berühmter Schauspieler, der bis heute untrennbar mit James Bond verbunden ist.

Im Jahr 2003 erschien mit Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen der letzte Film, bei dem Sean Connery vor den Kameras stand. Sein allerletztes Projekt im Jahr 2012 war mit Sir Billi ein Animationsfilm, für den der Schauspieler allerdings als Synchronsprecher tätig war. Connery wurde als erster James Bond weltberühmt und prägt bis heute den wohl ebenso berühmtesten Agenten mit der legendären Nummer 007. Sein letzter Actionfilm spielt in jedem Fall in einer komplett anderen Liga.

Denn Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen wurde scharf kritisiert. Die Geschichte spielt im Jahr 1899 und zeigt ein Europa, das auf den ersten Blick nicht von einem Ereignis erschüttert werden könnte. Doch genau dazu kommt es. In London gelingt es einem gepanzerten Fahrzeug, in die Bank von England einzudringen.

Im Mittelpunkt des Überfalls steht ein Mann mit einer Maske, genannt das Phantom (Richard Roxburgh). Auch in Deutschland schlägt das Phantom zu. Die Länder verdächtigen einander. Allan Quatermain (Sean Connery) wird aus seinem Exil in Afrika zurückgeholt, um zu helfen.

Er kommt dafür in die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Dass dieser Film Sean Connerys letzte Action-Produktion vor den Kameras war, ist rückblickend besonders bitter. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen spielte laut Marketinginformationen bei einem Budget von 78 Millionen Dollar rund 179,2 Millionen an den Kinokassen ein. Für die Produktion von 2003 gab es desaströse Kritiken.

In einer Kritik heißt es: Das Problem mit Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen ist, dass die Filmemacher versucht haben, jedem eine Haupthandlung zu geben und dadurch am Ende alles verwässert haben. Auch wird an anderer Stelle betont, dass der Film von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Ein Rezensent meint sogar, dass Sean Connery selbst Stephen Norringtons Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen so sehr verabscheut habe, dass er sich nach der Veröffentlichung des Films von der Schauspielerei zurückzog.

Dies soll daran gelegen haben, dass die Produktion des Films damals von katastrophalem Wetter und Verzögerungen geplagt war. Der Film befindet sich auch im Stream. Bei Disney+ kann er in der Flatrate abgerufen werden. Amazon, Sky, Apple TV oder MagentaTV bieten ihn zum Leihen und zum Kaufen an





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