Sean Payton stellt Jonathon Cooper wegen wiederholter Vorwürfe von häuslicher Gewalt frei

Der Cheftrainer der Denver Broncos, Sean Payton, hat den Outside Linebacker Jonathon Cooper vom Minicamp freigestellt, nachdem dieser erneut wegen häuslicher Gewalt und Verstößen gegen gerichtliche Auflagen festgenommen wurde.

Der Cheftrainer der Denver Broncos , Sean Payton , hat nach wiederholten Vorfällen mit dem Outside Linebacker Jonathon Cooper endgültig entschieden, ihn vom anstehenden Minicamp freizustellen. Am 4.

Juni geriet Cooper nach einem Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete, in Polizeigewahrsam in Parker, Colorado. Ursprünglich stand der Verdacht auf Sachbeschädigung und häusliche Gewalt im Raum. Der 28-Jährige erklärte sich am darauffolgenden Montag vor Gericht nicht schuldig, doch bereits am darauffolgenden Donnerstag wurde er erneut festgenommen. Dieses Mal wurde ihm ein erneuter Vorwurf häuslicher Gewalt gegen seine Freundin sowie ein Verstoß gegen bereits bestehende gerichtliche Auflagen gemacht.

Die neuen Anklagepunkte bedeuteten, dass noch strengere Auflagen gegen ihn verhängt wurden, darunter das Verbot, den Bundesstaat Colorado ohne ausdrückliche gerichtliche Genehmigung zu verlassen. Sean Payton machte in einer öffentlichen Erklärung deutlich, dass die Broncos höchste ethische Standards und klare Erwartungen an das Verhalten ihrer Spieler haben. Er betonte, dass das Team eng mit den Strafverfolgungsbehörden und der Liga zusammenarbeitet, um alle relevanten Informationen zu sammeln und den Vorfall eingehend zu prüfen.

"In unserer Organisation gelten sehr hohe Maßstäbe, wir haben entsprechende Erwartungen an unsere Spieler", sagte Payton. Er fügte hinzu, dass die Angelegenheit sehr ernst genommen wird und dass die Broncos "weitere Informationen sammeln und die Situation genau beobachten". Der Trainer unterstrich zudem, dass Cooper "an sich arbeiten muss", um seine privaten Probleme zu bewältigen und die Auflagen einzuhalten.

Durch die Freistellung vom Minicamp erhält Jonathon Cooper nun die Möglichkeit, sich auf die Lösung seiner persönlichen und rechtlichen Schwierigkeiten zu konzentrieren, ohne den zusätzlichen Druck des Trainings zu spüren. Die Entscheidung des Vereins soll gleichzeitig ein klares Signal an alle Teammitglieder senden: Verhaltensweisen, die das Ansehen des Clubs gefährden, werden nicht toleriert. Die Broncos bleiben weiterhin in engem Austausch mit den Behörden und der NFL, um sicherzustellen, dass sämtliche Vorgänge transparent und regelkonform abgewickelt werden.

Die Situation wird voraussichtlich weitere Entwicklungen nehmen, sobald die Gerichte über die nächsten Schritte entscheiden





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