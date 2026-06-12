Sean Payton verlängert Vertrag bei Denver Broncos bis 2030

Head Coach Sean Payton hat seinen Vertrag bei den Denver Broncos bis zur Saison 2030 verlängert. In einem Interview zeigte er sich erfreut über die Verlängerung und betonte die Bedeutung des Dreiecks aus Eigentümern, der Walton-Penner-Gruppe und George Paton für seine Entscheidung.

Head Coach Sean Payton hat seinen Vertrag bei den Denver Broncos bis zum Jahr 2030 verlängert. Dies gab die Franchise bekannt. In einem Interview am Rande der Organized Team Activities (OTAs) zeigte sich Payton erfreut über die Verlängerung: 'Ich finde das absolut sinnvoll.

Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit.

' Die Vertragsverlängerung wurde nach der Verlängerung des Vertrags von General Manager George Paton eingeleitet. Payton betonte, dass der Verbleib von Paton ein wichtiger Grund für seine Entscheidung war.

'Das Dreieck aus Eigentümern, der Walton-Penner-Gruppe, Greg und George, die zusammenarbeiten, war ausschlaggebend. Ich bin verwöhnt, weil ich in New Orleans mit den Eigentümern und Mickey Loomis wirklich gute Erfahrungen gemacht habe. In unserer Liga zwei Siege in Folge zu erzielen, ist schwer. Ich bin dankbar, dass sie mich zurückhaben wollen, und wir werden alles daransetzen, weiterhin zu gewinnen.

' Payton stieß 2023 zu den Broncos, um die Franchise wieder auf Kurs zu bringen. Nach dem ersten Jahr mit einer Bilanz von 8:9 trennten sich die Broncos von Russell Wilson und holten Quarterbac





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