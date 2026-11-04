Seattle Seahawks: Sam Darnold fehlt gegen die Arizona Cardinals

Die Seattle Seahawks verzichten gegen die Arizona Cardinals auf Sam Darnold. Drew Lock soll als Stellvertreter einspringen.

Die Seattle Seahawks müssen im kommenden Spiel gegen die Arizona Cardinals ohne Quarterback Sam Darnold auskommen. Das gab Head Coach Mike Macdonald bekannt, der damit eine bittere Nachricht für das Team überbrachte. Die Frage, ob der Ausfall tatsächlich so gravierend ist, lässt sich mit einem Blick auf die bisherige Saison beantworten, denn genau diese Konstellation gab es in dieser Saison bereits.

Die Seahawks haben in der Partie gegen die Cardinals schon einmal ohne Darnold agieren müssen. Damals war das Hinspiel in Arizona der Schauplatz, und der Verlauf dieses Spiels spielt für die Einschätzung der Lage eine wichtige Rolle.

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Sam Darnold fällt aus, Rückkehr nach vier Wochen

Sam Darnold wird im kommenden Spiel nicht zur Verfügung stehen. Die Seattle Seahawks werden seinen Zustand nach Angaben von Mike Macdonald jede Woche neu bewerten.

Darnold muss nach dieser Einschätzung nicht auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt werden. Diese Liste bedeutet in der National Football League, dass ein Spieler für eine längere Zeit vom Spielbetrieb ausgeschlossen ist. Da Darnold nicht auf diese Liste gesetzt wird, bleibt eine schnelle Rückkehr realistisch, und eine Rückkehr innerhalb von vier Wochen gilt damit als sehr wahrscheinlich.

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Drew Lock als Stellvertreter und Jalen Milroe im Kader

Als Stellvertreter für Sam Darnold ist der etatmäßige Backup Drew Lock vorgesehen. Lock war jedoch zuletzt selbst verletzt, und die Seahawks müssen daher prüfen, ob er einsatzbereit ist.

Aufgrund einer Ellbogenverletzung hat Drew Lock die vergangenen beiden Partien verpasst. Die Verletzung ist also der Grund, warum er zuletzt nicht zum Einsatz kam, und seine Fitness entscheidet über die Besetzung der Position.

Als dritter Quarterback steht Jalen Milroe im Kader der Seattle Seahawks. Mike Macdonald betonte, dass das Team volles Vertrauen in seine Spieler habe und bereits einen Plan parat halte, um den Ausfall aufzufangen.

Rückblick auf Woche zwei gegen die Cardinals

Drew Lock zeigte bei der Partie gegen die Arizona Cardinals in Woche zwei seine stärkste Leistung. Beim 31:7-Sieg des Super-Bowl-Siegers warf der 29-Jährige für 235 Yards und drei Touchdowns.

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Seine Passer Rating lag an diesem Abend bei beachtlichen 139,1. Alle drei Touchdown-Pässe gingen auf das Konto von Wide Receiver Jaxon Smith-Njigba, der außerdem 155 Yards sammelte und sein bestes Saisonspiel ablieferte.

Was der Ausfall für die Seahawks bedeutet

Die Seattle Seahawks könnten im Spiel gegen die Arizona Cardinals auf eine Wiederholung der Konstellation aus Woche zwei setzen. Sollte Drew Lock spielen können, käme es zu einer Duplizität der damaligen Ereignisse.

Für die Mannschaft bedeutet das, dass der Angriff auf Jaxon Smith-Njigba als Passempfänger zurückgreifen kann, sofern Drew Lock fit ist. Gleichzeitig hängt der weitere Verlauf der Saison davon ab, wann Sam Darnold zurückkehrt, da seine Situation laut Mike Macdonald wöchentlich überprüft wird.