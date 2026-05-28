Seattle Seahawks: Verkauf des NFL-Teams gewinnt nach anfänglichen Schwierigkeiten an Schwung und könnte Zehn-Milliarden-Dollar-Marke knacken

Der Verkauf der Seattle Seahawks nimmt nach ersten Berichten über einen weichen Markt nun Fahrt auf. Laut NFL-Insider Ian Rapoport ist das Interesse robust und ein Abschluss bis August möglich. Der Preis könnte über zehn Milliarden Dollar liegen.

Die Seattle Seahawks , das NFL -Team aus dem Nordwesten der USA, stehen seit dem Tod ihres langjährigen Eigentümers Paul Allen im Jahr 2018 im Rampenlicht potenzieller Verkauf s speculation.

Allerdings gestaltete sich der Verkaufsprozell als schwieriger als erwartet, da der Markt für Top-Franchises der Liga zunächst als "weich" eingeschätzt wurde. Laut einem Bericht des Senders ESPN gab es nur begrenztes Interesse von potenziellen Käufern, was den Wert des amtierenden Super Bowl Siegers zeitweise zu senken schien. Diese Einschätzung scheint sich jedoch nun grundlegend zu ändern. Der NFL-Insider Ian Rapoport vom NFL Network meldet, dass der Verkaufsprozess nun erheblich an Fahrt aufgenommen hat.

In der Pat-MacAfee-Show erklärte Rapoport, das Interesse an der Franchise sei "robust" und von seriöser Natur, was einen zeitnahen Abschluss wahrscheinlich macht. Als möglichen Zeitpunkt für die Fertigstellung der Transaktion nennt er den Beginn der NFL-Saison Ende August. Besonders bemerkenswert ist die prognostizierte Summe: Der Verkaufspreis könnte erstmals die Marke von zehn Milliarden US-Dollar übertreffen, was den Seahawks den Status als eines der wertvollsten Sportfranchises der Welt sichern würde.

Es ist wichtig zu beachten, dass Rapoport als Mitarbeiter des NFL Network in enger Verbindung zur Liga steht, die ein intrinsisches Interesse an einem Höchstpreis hat. Dies wirft Fragen nach der Neutralität seiner Berichterstattung auf, untermauert aber die Erwartung eines lukrativen Deals. Gerüchte über einen Bieterstreit zwischen hochkarätigen Tech-Größen wie Meta-Chef Mark Zuckerberg oder dem damaligen Apple-CEO Tim Cook, die noch Anfang Mai die Runde machten, wurden von beiden Seiten umgehend dementiert.

Der Verkauf der Seahawks ist Teil der Nachlassregelung von Paul Allen. Der Microsoft-Mitgründer hatte das Team 1997 erworben und neben den Seahawks auch die NBA-Franchise Portland Trail Blazers besessen. Die Trail Blazers wurden bereits im März für etwa vier Milliarden Dollar verkauft, was den hohen Wert von Allens Sportportfolio unterstreicht und den Rahmen für die Seahawks-Transaktion setzt





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Seattle Seahawks NFL Verkauf Franchise Paul Allen Ian Rapoport Super Bowl Bewertung Mark Zuckerberg Tim Cook Microsoft Portland Trail Blazers

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Leicester City droht zusätzliche Finanzkrise, verhandeln Bosse über Verkauf von Stadion und TrainingsgeländeAs the Premier League title won 10 years ago for Leicester City is now in the rearview mirror, the club is already facing a new financial crisis, and the pressure is so great that the management may have to resort to unsavory means, according to reports. The club is currently in the third league, but more changes are expected.

Read more »

BP-Aktie sinkt: EU genehmigt Verkauf der Raffinerie GelsenkirchenDer Mineralölkonzern BP darf aus EU-Sicht seine Raffinerie in Gelsenkirchen an den Raffineriebetreiber Klesch-Gruppe verkaufen.

Read more »

BP-Aktie rutscht ab: EU genehmigt Verkauf der Raffinerie Gelsenkirchen - Chairman mit sofortiger Wirkung abberufenDer Mineralölkonzern BP darf aus EU-Sicht seine Raffinerie in Gelsenkirchen an den Raffineriebetreiber Klesch-Gruppe verkaufen.

Read more »

Ein echtes Stück Geschichte zum Verkauf: Gut Almerfeld in BrilonDas historische Gut Almerfeld in Brilon steht zum Verkauf. Das Anwesen mit rund 15.000 Quadratmetern und einem Herrenhaus mit acht Zimmern ist ein echter Hingucker. Es hat eine lange, majestätische Allee und hinter diesem stehen Geschichte, Charme und viel Platz für große Pläne. Das Gut hat eine Geschichte voller Überraschungen und bietet viel Substanz und Raum. Wer das nötige Geld und den Wunsch nach Ruhe hat, findet in Brilon ein Anwesen, das genau das verspricht.

Read more »