Seaver Familie: Wie es den Stars von "Unser lautes Heim" heute geht

Rückschau auf die Karrierepfade der Hauptdarsteller von "Unser lautes Heim". Von Kirk Camerons christlichen Projekten bis zu Ashley Johnsons Stimme in "The Last of Us": Die Wege verliefen sehr unterschiedlich.

Die Seavers gelten bis heute als eine der beliebtesten TV-Familien der 80er und 90er Jahre. Während die Serie "Unser lautes Heim" für einige der Darsteller den Startschuss zu langjährigen Karrieren markierte, blieb sie für andere ihr größter Erfolg. Die Lebenswege der ehemaligen Stars verliefen dabei höchst unterschiedlich, was eine detaillierte Betrachtung der einzelnen Biografien nach sich zieht.

Kirk Camerons christliche Karriere

Kirk Cameron wurde als ältester Sohn Mike Seaver schnell zum Teenie-Star der Serie. Bereits während der Laufzeit der Show wandte er sich verstärkt dem christlichen Glauben zu. Nach dem Ende der Serie konzentrierte er sich vorrangig auf religiöse Projekte, wie zum Beispiel die "Facing the Giants"-Reihe. Heute steht die Religion im Mittelpunkt seiner beruflichen Tätigkeit. Cameron produziert christliche Filme und Serien, schreibt Bücher und betreibt mit "The Kirk Cameron Show" einen eigenen Podcast.

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Privat ist Cameron seit 1991 mit seiner Schauspielkollegin Chelsea Noble verheiratet. In "Unser lautes Heim" übernahm Noble die Rolle von Kates Freundin Kate McDonald. Das Paar hat sechs gemeinsame Kinder und ist inzwischen sogar Großeltern geworden. Camerons Fokus liegt klar auf seinem Glauben und der damit verbundenen Medienarbeit.

Alan Thicke und Joanna Kerns nach der Serie

Alan Thicke blieb auch nach seiner Rolle als Familienvater Jason Seaver der Schauspielerei treu. Er übernahm zahlreiche Gastrollen im Fernsehen, war dabei unter anderem in "Charlies Engel" zu sehen. Parallel dazu arbeitete er weiterhin als Moderator und Komponist. Leider endete Thickes Karriere gewaltsam; er starb 2016 im Alter von 69 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Sein Sohn ist der berühmte R&B-Musiker Robin Thicke.

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Joanna Kerns alias Maggie Seaver zog es nach der Serie hingegen zunehmend hinter die Kamera. Auch wenn sie gelegentlich noch als Schauspielerin auftrat, arbeitete sie fortan vor allem als TV-Regisseurin. Sie inszenierte verschiedene Episoden zahlreicher Erfolgsserien wie "Grace", "Friends" und "The Drew Carey Show". Ihre Arbeit verlagerte sich also von der vor der Kamera zur Regiekonsole.

Schicksale von Tracey Gold und Jeremy Miller

Tracey Gold spielte in "Unser lautes Heim" die ehrgeizige Tochter Carol Seaver. Danach war sie vor allem in Fernsehfilmen zu sehen und kehrte für zwei Reunion-Filme sogar als Carol zurück. Im Jahr 2016 hängte sie die Schauspielerei allerdings endgültig an den Nagel. Heute spricht sie offen über ihre frühere Magersucht und klärt als ehemalige Betroffene über Essstörungen auf. Sie ist verheiratet und hat mit ihrem Ehemann vier gemeinsame Söhne.

Jeremy Miller war nach seiner Rolle als Ben Seaver nur noch unregelmäßig in kleineren Film- und TV-Rollen zu sehen. Neben der Schauspielerei machte er seine Leidenschaft fürs Kochen zum Beruf und arbeitete zeitweise als Privatkoch und Caterer. Privat durchlebte Miller jedoch schwere Jahre: Lange Zeit kämpfte er mit einer Alkoholsucht und sprach später offen darüber, wie sehr seine Abhängigkeit sein Leben und das seiner Familie belastete. Nach einer erfolgreichen Behandlung engagierte er sich selbst für Menschen mit Suchtproblemen. Inzwischen tritt er auch gelegentlich wieder als Schauspieler in Erscheinung.

Ashley Johnson und Gaststars wie DiCaprio

Ashley Johnson gehörte ab der sechsten Staffel zum Hauptcast und war gerade einmal sechs Jahre alt, als sie als Nesthäkchen Chrissy zur Serie stieß. Auch nach "Unser lautes Heim" ist Johnson weiterhin als Schauspielerin tätig und übernahm vor allem kleinere Rollen in verschiedenen TV- und Kinoproduktionen. Heute dürften vor allem viele Gaming-Fans ihre Stimme kennen: Denn sie sprach Ellie in der Videospielreihe "The Last of Us". Diese Rolle prägte ein neues Generation von Fans.

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In der siebten und letzten Staffel spielte dann auch noch ein gewisser Leonardo DiCaprio den Jugendlichen Luke Brower, der von den Seavers adoptiert und so ein Teil der Familie wurde. Schon wenige Jahre später gelang ihm mit Filmen wie "Titanic" der endgültige Durchbruch zum Weltstar. Im Laufe seiner Karriere stand er für Kult-Regisseure wie Steven Spielberg, Quentin Tarantino und Martin Scorsese vor der Kamera. DiCaprios Auftritt in der Serie gilt heute als historischer Vorläufer seiner enormen internationalen Karriere.