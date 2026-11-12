Sebastià Salvat wird neuer Headcoach der SG BBM Bietigheim

Die SG BBM Bietigheim nominiert Sebastià Salvat als neuen Cheftrainer. Der spanische Trainer kehrt zu seinem ehemaligen Verein zurück, um den Abstiegskampf zu stemmen.

Die SG BBM Bietigheim hat die sportliche Neuausrichtung an der Bande entschieden. Sebastià Salvat übernimmt die Position des Cheftrainers bei der Handball-Bundesliga-Mannschaft. Der spanische Coach kehrt zu seinem ehemaligen Arbeitgeber zurück und soll die Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte führen. Die Vereinsführung hat nach einer intensiven Suche einen Kandidaten mit nachgewiesener Erfolgsgeschichte ausgewählt.

Salvat bringt relevante Erfahrung in die Bundesliga ein. Er war bereits als Co-Trainer unter Iker Romero tätig, der heute als Nationaltrainer Österreichs arbeitet. Nach seiner Zeit in der SG BBM wechselte er 2024 zum österreichischen Erstligisten JAGS Vöslau. Dort übernahm er erstmals die alleinige Verantwortung als Cheftrainer einer Profimannschaft. Seine Arbeit dort wurde durch Meisterschaft und Supercup-Sieg sowie die Auszeichnung zum Trainer des Jahres in Österreich honoriert.

Also read Dacia 2027: Alle Neuheiten im Überblick – neuer Striker, neuer Spring und der Hipster

Personalsuche und Entscheidungsprozess

Die SG-Geschäftsführung hat den Prozess der Cheftrainer-Neubesetzung sorgfältig gestaltet. Bastian Spahlinger erläuterte, dass der Verein sich intensiv mit dem Posten befasst hat. In der Phase der Kandidatenauswahl wurden rund vierzig potenzielle Bewerber diskutiert und bewertet. Die Entscheidung fiel am Ende einstimmig auf Sebastià Salvat. Diese Klarheit der Empfehlung unterstreicht die hohe Zufriedenheit der Geschäftsführung mit dem Profil des spanischen Trainers.

Die Verantwortlichen betonten die nahtlose Transformation von der Co-Trainer-Rolle zur Cheftrainer-Position im Profibereich. Salvat habe dem Team in den vergangenen Monaten seine persönliche Handschrift verliehen. Seine taktischen Ideen zur Spielweise von Handball passen laut der Vereinsführung sehr gut zur aktuellen Mannschaftsstruktur. Zudem wird seine Persönlichkeit als perfekter Fit in die SG-Familie beschrieben. Die genaue Laufzeit seines Vertrags wurde von Seiten des Vereins nicht öffentlich kommuniziert.

Advertisement

Positionierung und Verantwortung

Sebastià Salvat äußerte sich zur Rückkehr in den schwäbischen Handballballraum mit Dankbarkeit und Ernsthaftigkeit. Er betonte das hohe Vertrauen des Vereins in seine Fähigkeiten. Die Verantwortung, die mit der Position eines Cheftrainers in der Bundesliga verbunden ist, nimmt er als große Herausforderung an. Sein Fokus liegt darauf, den sportlichen Ansprüchen des Vereins gerecht zu werden und die gemeinsam definierten Ziele zu erreichen.

Neben der professionellen Motivation spielt die emotionale Komponente eine zentrale Rolle für den neuen Coach. Salvat verbrachte viele Jahre bei der SG BBM und kennt den Verein sowie einen großen Teil der aktiven Kadermitglieder sehr gut. Diese Vertrautheit mit der Umgebung bewertet er als großen Vorteil. Er äußerte, dass es persönlich sehr schön sei, an diesen Ort zurückzukehren. Diese persönliche Verbundenheit soll die Kommunikation im Kader erleichtern und die Integration in das bestehende System beschleunigen.

Sportliche Herausforderung und Zukunft

Die sportliche Ausgangslage der SG BBM Bietigheim erfordert sofortiges Handeln. Als Aufsteiger in der Liga belegt das Team derzeit den vorletzten Platz in der Tabelle. Der Kampf um den Klassenerhalt ist die dringendste Priorität für den neuen Trainerstab. Die Mannschaft muss in den kommenden Spielen punkten, um die Abstiegsgrenze zu überspringen. Die Erwartungen an die sportliche Entwicklung sind hoch, da die historische Leistungskraft des Vereins mit der aktuellen Tabellenposition nicht übereinstimmt.

Sebastià Salvat steht vor der Aufgabe, die Defizite der Mannschaft schnell zu adressieren. Seine vergangene Erfolgsserie in Österreich dient als Beleg für seine taktische Flexibilität und seinen Führungsstil. Die Kombination aus seiner Expertise und seiner Kenntnis der aktuellen Spieler soll den Wendepunkt einleiten. Die Fans und Unterstützer des Vereins warten nun auf die ersten sichtbaren Verbesserungen im Spielbetrieb. Die nächsten Partien werden zeigen, ob die gewählte Strategie greift und den notwendigen Aufwärtstrend einleitet.