Sebastiaan Bornauw fehlt HSV: Trainer Polzin wählt zwischen Torunarigha und Bissi-Mouelle

Sebastiaan Bornauw fällt wegen Kopfverletzung aus. HSV-Trainer Merlin Polzin muss im Derby gegen Frankfurt entscheiden, wer die Abwehrzentrum-Position übernimmt.

Sebastiaan Bornauw fehlt dem HSV bei der Reise nach Frankfurt zur Bundesliga-Partie am Sonntag. Der 27-jährige Abwehrchef des Vereins hatte am Samstag noch am Aufwärmen teilgenommen, absolvierte anschließend jedoch eine individuelle Trainingseinheit. Wegen anhaltender Kopf- und Kieferbeschwerden wird er nicht im Kader stehen.

Kieferverletzung durch Noah Atubolu

Die Verletzung ereignete sich am vergangenen Dienstag im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Der HSV verlor das Spiel mit 1:3. Kurz vor dem Abpfiff der ersten Halbzeit traf die Faust von Eintracht-Torwart Noah Atubolu, 24 Jahre alt, Bornauw im Gesicht. Trainer Merlin Polzin erklärte, dass der Spieler einen Schlag in den Kieferbereich erhielt und blutete, weshalb er das Spiel nicht fortsetzen konnte.

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Diese Verletzung sorgt dafür, dass die Hamburger auf den belgischen Nationalspieler im zweiten Duell binnen sechs Tagen verzichten müssen. Die Partie startet um 17.30 Uhr und wird live auf DAZN übertragen. Die körperlichen Folgen des Anschlags wirken nach, was eine Teilnahme am kommenden Sonntag unmöglich macht.

Trainer trifft Abwehr-Entscheidung

Merlin Polzin, 35 Jahre alt, steht nun vor der taktischen Wahl, wer die Rolle im Abwehrzentrum übernehmen wird. Eine Option ist Jordan Torunarigha, der nach muskulären Problemen wieder fully fit ist. Der 29-jährige Rückkehrer könnte somit seine Position zurückerobern. Eine andere Möglichkeit wäre der 18-jährige Youngster Jason Bissi-Mouelle.

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Polzin entschied sich im Pokalspiel bereits dafür, Bissi-Mouelle für Bornauw einzubringen. Der junge Spieler löste die Aufgabe anständig, musste jedoch eine schwache Minute hinnehmen. Bei der 0:1-Pause stand der HSV unter Druck, als Eintracht-Kapitän Robin Koch, 30, die Hamburger kalt erwischt hatte.

Weitere Ausfälle im Kader

Neben Bornauw, dem Leih-Profi von Leeds United, fehlen weitere fünf Profis. Nicolai Remberg leidet unter einem Kreuzbandriss, Nicolás Capaldo hat eine Oberschenkelzerrung. Auch Bilal Nadir mit einem Sehnenanriss und Fabio Vieira mit einem Muskelfaserriss sind nicht einsatzbereit. Yussuf Poulsen fällt wegen Hüftproblemen aus.

Auf den Halbpositionen dürften Shafiq Nandja und Warmed Omari zum Einsatz kommen. Nandja ist 19 Jahre alt und Omari 26. Diese Kombination soll Stabilität in die Offensive bringen, während die Abwehr neu justiert wird. Die Verletzungssorgen belasten das Team erheblich, da viele Stammkräfte fehlen.

Polzin appelliert an Selbstvertrauen

Trainer Merlin Polzin betonte die Notwendigkeit, im eigenen Ballbesitz präziser zu sein und sich mutiger zu zeigen. Er wies darauf hin, schneller in die Räume zu kommen, die der Gegner öffnet. Ein wichtiger Fokus liegt darauf, die eigenen Stärken zu nutzen und an das zu glauben, was im Oktober zu drei Siegen und tollen Leistungen führte.

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Die Stimmung im Verein ist angespannt, da das Duell gegen Frankfurt von hoher Bedeutung ist. Der Erfolg im Oktober war ein wichtiger Aufwärtstrend, den die Mannschaft nun bestätigen muss. Die Vorbereitung läuft dennoch weiter, wobei die individuelle Situation von Bornauw im Vordergrund stand. Alle Augen richten sich auf die Aufstellung, die Polzin am Sonntag vorlegen wird.