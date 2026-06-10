Sebastian Gleim verlässt Frankfurt Skyliners für Trainerposten bei den New Zealand Breakers

Der Geschäftsführer Sport der Frankfurt Skyliners, Sebastian Gleim, wechselt überraschend zu den New Zealand Breakers nach Neuseeland. Der ehemalige Weltmeister-Assistent des DBB hatte erst im Vorjahr die sportliche Leitung in Frankfurt übernommen und sollte den Club zurück an die Spitze führen. Gunnar Wöbke vom Vorstand der Skyliners erklärt, man unterstütze den Wunsch Gleims, in die Wahlheimat seiner Familie zurückzukehren. Gleichzeitig wurden bereits erste personelle Entscheidungen für die kommende Saison getroffen: Garai Zeeb verlässt den Club, Isaiah Swope wurde verlängert und zwei neue Importprofis stehen bereit.

Sebastian Gleim , der vor einem Jahr als Geschäftsführer Sport bei den Frankfurt Skyliners anfing, verlässt den Club überraschend. Vorstandsmitglied Gunnar Wöbke nannte die ursprüngliche Verpflichtung einen Meilenstein und sprach von ehrgeizigen Zielen wie der Rückkehr an die deutsche Spitze, europäischem Basketball, einem Performance-Center für den Nachwuchs sowie dem Ausbau von 3x3, Frauen- und Rollstuhlbasketball.

Die Skyliners starteten unter Trainer Klaus Perwas zwar gut in die Saison der easyCredit BBL, doch nach dem Weggang des Stars Jaedon LeDee nach China stürzten sie ab und beendeten die Hauptrunde auf dem enttäuschenden 15. Platz. Trotzdem erhielten sie eine Wildcard für den EuroCup, den zweithöchsten europäischen Wettbewerb. Gleim, der zuvor als Assistent von Bundestrainer Herbert zum WM-Titel 2023 beigetragen hatte, unterschrieb nun bei den New Zealand Breakers als First Assistant Coach.

In dieser Rolle wird er den kanadischen Nationaltrainer Gordie vertreten, wenn dieser mit der kanadischen Mannschaft unterwegs ist. Gleim bezeichnet die Entscheidung als sehr schwer, denn ursprünglich hatte er langfristig in seiner Heimatstadt Frankfurt wirken wollen. Das Angebot aus Auckland sei jedoch aus heiterem Himmel gekommen und doppelt verlockend: Gleim hatte bereits zwei Jahre als Cheftrainer der Franklin Bulls in Neuseeland gearbeitet, wodurch sich seine Familie und er in das entspannte Leben auf der Südhalbkugel verliebt hatten.

Gunnar Wöbke von den Skyliners zeigte sofort Verständnis für den Wunsch Gleims, in die Wahlheimat seiner Familie zurückzukehren und dort auf absolutem Top-Niveau zu coachen. Er betonte, dass Gleim hervorragende Arbeit geleistet habe und man die Möglichkeit finden werde, ihm diese Chance zu ermöglichen. Gleichzeitig arbeiten die Frankfurter weiterhin am Kader für die kommende Saison, bis Gleim im August in Neuseeland beginnt.

Dabei wurden bereits einige Entscheidungen getroffen: Aufbauspieler Garai Zeeb, der insgesamt sechs Jahre im Club war, erhält keinen neuen Vertrag. Dagegen wurde Isaiah Swope nach einer starken Rookie-Saison bis 2027 verlängert.

Zudem sind laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung zwei neue Importspieler bereits verpflichtet; ihre Namen sollen in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. Ein direkter Ersatz für Gleim als Geschäftsführer Sport ist noch nicht gefunden





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