Sebastian Grönning erzielt ein Doppelpack für Hertha BSC gegen Kaiserslautern. Ein Tor nach Pfostenaufprall und ein weiterer Treffer sichern den Sieg am 10. Spieltag.

Die Partie auf dem Betzenberg bot eine Szene, die selbst bei der bloßen Betrachtung physisch schmerzlich wirkt. Sebastian Grönning, der 29-jährige Doppelpack er von Hertha BSC, feierte seinen ersten Treffer zur 1:0-Führung in der 17. Minute auf ungewöhnliche Art und Weise. Als erster Gratulant nach seinem Schuss traf der Däne ungebremst direkt gegen das Gebälk des gegnerischen Tores. Seine Reaktion darauf war geprägt von Humor und einer stolzen Haltung. Er verglich die Situation mit einem bekannten Berliner Sprichwort über den Aufprall gegen einen Pfosten und nahm den Crash mit Gelassenheit hin. Auf Nachfrage, ob er den Schmerz gerne für den Treffer in Kauf nehme, antwortete er grinsend, dass er sogar Nachrichten auf seinem Handy dazu erhalten habe. Er betonte, dass es ihm nicht wehgetan habe und wies darauf hin, dass die Gegner von Kaiserslautern sich vielleicht um einen neuen Torpfosten kümmern müssten. Er riet den Gegnern, statt mit ihm über die Schmerzgrenzen zu verhandeln, besser mit dem Pfosten zu sprechen, da er über eine ausgezeichnete Bauchmuskulatur verfüge.

Harter Tritt und Gelbe Karte für den Konkurrenten

Nur 15 Minuten nach seinem pfostengetriebenen Tor mussten Grönnings Bauchmuskeln erneut bewiesen, was sie auszuhalten vermögen. Der gegnerische Spieler Maxwell Gyamfi verabreichte ihm absichtlich einen Tritt in den Bauch. Für diese Aktion bekam der Pfälzer lediglich die Gelbe Karte angezeigt, was Grönning selbst als unfassbar empfindet. Er äußerte später die Überzeugung, dass diese Handlung eigentlich mit einer Roten Karte geahndet werden müsste. Trotz der körperlichen Belastung und der Kritik an der Schiedsrichterentscheidung behielt der Mittelstürmer seine Konstanz bei. Seine körperliche Verfassung schien diesen harten Tests standzuhalten, was seine Aussage über die Stärke seiner Rumpfmuskulatur im Nachhinein besonders unterstreicht. Die Szene zeigte deutlich die physische Härte des Spiels auf dem Betzenberg.

Also read 2. Bundesliga: Grönning führt Hertha beim FCK zum nächsten Sieg

Torflaute endet mit sicherem Abschluss zum 2:0

Der dänische Mittelstürmer fand erneut die Netze, als eine flache Hereingabe von seinem Landsmann Mads Pedersen in der 52. Minute vorlag. Grönning schob den Ball kühl zum 2:0 ein und beendete damit seine lange Torflaute. Dieser Erfolg war nach dem zehnten Spieltag der Liga wichtig für seine Confidence. Er hatte zwar am ersten und zweiten Spieltag jeweils einen Treffer erzielt, danach jedoch monatelang auf sein erstes Tor warten müssen. Grönning selbst sagte, er wisse, dass es mit der Zeit wieder klappen würde, solange er das Vertrauen des Teams behalte. Seine Freude über den Treffer war spürbar, da er nun wieder die Bestätigung für seine Leistungen auf dem Platz erhielt. Die Feier mit Pedersen, der ihn auf die Schultern nahm, unterstrich die enge Verbindung zwischen den beiden Dänen.

Advertisement

Pedersen verrät Taktik und lobt Grönnings Positionierung

Mads Pedersen, der Vorlagengeber zum zweiten Tor, erklärte im Nachhinein die Hintergründe der Szene. Er betonte, dass es für Grönning eine harte Phase ohne Treffer gewesen sei. Beide hätten in den vergangenen Wochen sehr intensiv gesprochen, sogar detailliert über die Ausführung des zweiten Tores. Pedersen hatte den freien Raum wahrgenommen, in den Grönning laufen musste. Da er den Ball auf seinem linken Fuß hatte, spielte er blind auf diesen Raum. Es sei dann die Aufgabe des Stürmers gewesen, genau dort zu sein und den Ball zu verwerten. Pedersen lobte seine Mitspieler für die perfekte Umsetzung dieser Absprachen. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Dänen hatte sich als hochwirksames Element in der Offensive von Hertha BSC erwiesen. Ihre Leistung wurde in der Berichterstattung mit der besten Note bewertet, was die Bedeutung dieser Partnerschaft im Team verdeutlichte.