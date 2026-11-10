Sebastian Kurz soll laut Recherche durch Jan Marsalek gestürzt worden sein

Ein Bericht des Global Reporter Netzwerks wirft Sebastian Kurz vor, durch den flüchtigen Jan Marsalek gestürzt worden zu sein. Kurz sagt, er wisse nichts.

Der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (40), der sich inzwischen als Tech-Unternehmer etabliert hat, gerät wegen seiner politischen Vergangenheit erneut in die Schlagzeilen. Wie das Global Reporter Netzwerk von Axel Springer enthüllte, soll Kurz durch die Mitwirkung des flüchtigen mutmaßlichen Russland-Agenten und Wirecard -Betrügers Jan Marsalek (46) gestürzt worden sein.

Den Hintergrund bildete ein exklusiver Talk in Wien, zu dem Kurz am Montagabend knapp 80 geladene Gäste empfing. BILD war bei seinem ersten offiziellen Auftritt seit der Spionage-Enthüllung vor Ort. Der frühere Politiker sprach dort über seine Karriere als Co-Gründer des KI-Startups Dream, das mit drei Milliarden Dollar bewertet wird.

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Die geleakte Nachricht und der Vorwurf gegen Kurz

Eine Nachricht vom 22. Oktober 2021 zeigt laut Bericht, dass Jan Marsalek behauptete, den früheren Kanzler erfolgreich gestürzt zu haben. Als Mittel nannte er die Beschlagnahme eines Mobiltelefons, wie er behauptete.

Kurz hatte 13 Tage zuvor seinen Rücktritt angekündigt. Der Adressat der Nachricht, Orlin Roussev, steuerte nach den Angaben eine russische Spionagegruppe in Großbritannien und wurde dafür zu zehn Jahren und acht Monaten Haft verurteilt.

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Britischen Ermittlungen zufolge erhielt Roussev seine Befehle von einer Person, die unter dem Codenamen 'Rupert Ticz' auftrat. Die vorliegende Textfassung nennt den Namen dieses Auftraggebers jedoch nicht. Ob es sich bei der Nachricht um bloße Prahlerei handelt oder ob tatsächlich mehr dahintersteckt, ist unklar.

Kurz weist Wissen zurück, Prantner stellt Fragen

Sebastian Kurz erklärte am Montagabend, er wisse nicht, was hinter der Nachricht steckt. Er freue sich immer, wenn er einen Informationsvorsprung habe, in diesem Fall habe er jedoch keinen.

Kurz sagte weiter, er habe die Angelegenheit mit Interesse, aber auch mit vielen Fragezeichen verfolgt. Deshalb habe er seinen Anwalt gebeten, Akteneinsicht zu erhalten, da es anscheinend ein Verfahren in Österreich mit sichergestellten Marsalek-E-Mails gebe. Eine Akteneinsicht sei bislang allerdings nicht erfolgt.

Als Betroffener sei er sehr gespannt auf die Ermittlungsergebnisse, so Kurz. PR-Mogul Thomas Prantner, der den Talk organisierte, sprach aus, was nach Angaben des Berichts jeder Gast denke. Er fragte, welches Interesse die Russen haben könnten, Kurz als Kanzler zu stürzen. Kurz antwortete, er habe das bisher nur halbinteressiert verfolgt und vieles noch nicht nachvollziehen können. Unter den Gästen war auch Israels Botschafter David Roet.

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Ermittlungen wegen Betrugs und Spionage gegen Marsalek

Jan Marsalek ist seit dem Wirecard-Kollaps im Juni 2020 auf der Flucht und wird international gesucht. Dem Zahlungsdienstleister fehlten damals rund 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz.

Neben dem internationalen Haftbefehl wegen Betrugs ermitteln europäische Behörden mittlerweile auch wegen Spionage gegen Marsalek. Er steht im Verdacht, seit Jahren für russische Geheimdienste tätig zu sein.

Für Kurz selbst sind die nächsten konkreten Schritte die Akteneinsicht und die Ermittlungsergebnisse in Österreich, auf die er verweist. Er betont, er könne bislang relativ wenig zu dem Fall sagen, und führt das Dream-Projekt weiter als sein aktuelles Engagement an.