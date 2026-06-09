Sebastian Münzenmaier kandidiert für AfD-Landesvorsitz in Rheinland-Pfalz

Der stellvertretende Chefredakteur der AfD-Bundestagsfraktion, Sebastian Münzenmaier, will neuer Vorsitzender der rheinland-pfälzischen AfD werden. Nach dem Wahlsieg bei der Landtagswahl strebt die Partei die Regierungsbeteiligung an und Münzenmaier setzt auf Professionalisierung und strukturelle Optimierung.

Sebastian Münzenmaier , als einflussreichster Vertreter der rheinland-pfälzischen Alternative für Deutschland in der Bundespartei, hat seine Kandidatur für den Landesvorsitz angekündigt. Der derzeitige stellvertretende Chef der AfD- Bundestag sfraktion, 36 Jahre alt, strebt die Nachfolge von Jan Bollinger an, dessen Zukunft als amtierender Landesvorsitz ender ungewiss ist.

Münzenmaier erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Mainz das Ziel, die Partei nach ihrem deutlichen Stimmengewinn bei der Landtagswahl strategisch und personell zu professionalisieren, um aus der Opposition heraus zur Regierung zu gelangen. Die Wahl des neuen Landesvorsitzenden findet auf dem Parteitag in Bingen am 27. Juni statt. Drei Tage nach dem Wahlsieg war Bollinger überraschend als Fraktionsvorsitzender abgewählt worden; seither führt Michael Büge die Landtagsfraktion.

Münzenmaier kündigte an, bei der nächsten Wahl den ersten Platz anstreben zu wollen, wofür die organisatorischen Strukturen und die Kampagnenfähigkeit optimiert sowie die Verankerung in der Fläche vorangetrieben werden sollen. Als langjährige prägende Figur des Landesverbands, im Gegensatz zu Bollinger, und gut vernetzt in der Bundespartei, wird Münzenmaier vom Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder dem völkischen Flügel der AfD zugeordnet.

Sein politischer Werdegang umfasst die ehemalige Mitgliedschaft in der Partei Die Freiheit, den Eintritt in die AfD und die Junge Alternative 2013, wo er rund ein Jahr den Landesvorsitz innehatte. Seit 2015 ist er Vorsitzender der AfD Mainz und kandidierte zuletzt im Wahlkreis Kaiserslautern für den Bundestag





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