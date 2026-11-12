Sebastian Ströbels Karriere vor Die Bergretter

Ein tiefblick in die Schauspielkarriere von Sebastian Ströbel vor seiner festen Rolle als Markus Kofler in der ZDF-Serie Die Bergretter seit 2014.

Die Popularität von Sebastian Ströbel als charmater Leiter der Bergrettung Markus Kofler in der ZDF -Serie Die Bergretter hat seinen Namen fest in der deutschen Fernsehlansicht verankert. Seit 2014 ist der Schauspieler fester Bestandteil dieses erfolgreichen Formates und hat dabei nicht nur Menschen in Not gerettet, sondern auch eine große Fangemeinde gewonnen. Doch seine Karriere begann lange vor dem Einstieg in die Bergrettungsgeschichte. Diese Artikel beleuchtet seinen Werdegang vor der Rolle des Markus Kofler.

Frühe Auftritte in Krimi-Serien

Die erste Bekanntschaft mit der Kamera machte Sebastian Ströbel im Jahr 1998. In einer Folge der bekannten Krimi-Serie Kommissar Rex trat er erstmals vor die Linse. Dies war der Auftakt für eine Reihe weiterer Engagements in verschiedenen Serien, bei denen er einzelne Rollen übernahm. Im Jahr 1999 gelang ihm dann der Durchbruch mit einer Hauptrolle in dem RTL-Film Die Hässliche. Zu diesem Zeitpunkt trug er noch dunkles Haar, was ihn von seinem späteren Image deutlich unterschied.

Also read Die Bergretter: Luise Bähr kündigt Abschied an - wohin geht die Reise?

Nur wenige Jahre später, genauer gesagt im Jahr 2001, änderte sich sein Haaransatz. In der Vorabendserie Powder Park zeigte er sich mit der uns heute vertrauten Haarfarbe. In dieser Produktion übernahm er die Hauptrolle des Max. Es folgten weitere Rollen in bekannten Serien wie Mädchen, Mädchen 2, Arme Millionäre oder Notruf Hafenkante. Diese Auftritte halfen ihm, sich in der deutschen Fernsehlansicht zu etablieren.

Die Rolle des Jan Brenner in Countdown

Im Jahr 2010 übernahm Sebastian Ströbel eine weitere bedeutende Rolle in der RTL-Krimiserie Countdown - die Jagd beginnt. In dieser Serie spielte er den LKA-Leiter Jan Brenner. An seiner Seite agierte Chiara Schoras als seine Kollegin Leonie Bongartz. Die beiden schufen ein dynamisches Duo, das über drei Staffeln hinweg in insgesamt 24 Folgen im Einsatz war. Diese Rolle festigte seinen Status als serientauglicher Schauspieler.

Advertisement

Neben der Fernsehserie trat er auch in Kinofilmen auf. Für den Film Isenhart - Die Jagd nach dem Seelenfänger ließ er sich 2011 lange Haare wachsen. Diese Veränderung war jedoch nur von kurzer Dauer und verschwand schnell nach den Dreharbeiten wieder. Seine Vielseitigkeit als Schauspieler zeigte sich in dieser Zeit durch die Fähigkeit, sich unterschiedlichen Rollen und Äußerlichkeiten anzupassen.

Der Aufstieg zu Markus Kofler in Die Bergretter

Nur ein Jahr nach seinen früheren Projekten wurde Sebastian Ströbel Teil des Casts der ZDF-Serie Die Bergretter. Seitdem spielt er den charmanten Leiter der Bergrettung Markus Kofler. Diese Rolle ist wohl seine bekannteste und hat ihn zu einem festen Gesicht im deutschen Fernsehen gemacht. Die Serie erfreut sich großer Beliebtheit und hat ihm ein breites Publikum beschert. Seine Darstellung des Markus Kofler wird von den Zuschauern sehr geschätzt.

Neben seinem Engagement bei Die Bergretter ist Sebastian Ströbel regelmäßig in weiteren TV-Produktionen zu sehen. Dazu gehören Serien wie Kreuzfahrt ins Glück und Der Alte. Auch im ARD-Film Die Beste zum Schluss aus dem Jahr 2025 wird er zu sehen sein. Diese kontinuierliche Präsenz im Fernsehen unterstreicht seine professionelle Karriere und seine Beliebtheit bei den Fernsehzuschauern. Seine Rolle als Markus Kofler bleibt dabei der Mittelpunkt seiner Fernsehkarriere.