Sebastian Vollmer谈Patriots-Dominanz, NFL-Realitäten und seinen Sohn. Das BILD-Interview mit dem Super-Bowl-Champion über Leistung und Gesundheit.

Sebastian Vollmer blickt auf eine historisch einzigartige Laufbahn zurück, die ihn zu einem der erfolgreichsten deutschen American-Football-Spieler überhaupt macht. Der vierundvierzigjährige Offensiv-Tackle gewann als Mitglied der New England Patriots zweimal den Super Bowl, und zwar in den Jahren zweiundfünfzehnhundertfünfzehn sowie zweiundfünfzehnhundertsiebzehn. In seiner aktiven Zeit bildete er mit der Figur von Quarterback Tom Brady eine unerschütterliche Einheit in der Offensive Line und schützte diesen über einen Zeitraum von acht Jahren effektiv vor dem gegnerischen Druck.

Patriots-Identität und Arbeitgeberkultur

Die New England Patriots repräsentieren für Vollmer mehr als nur sportlichen Triumph, sie stehen für eine spezifische, von Erfolg getragene Kultur, die durch harte Arbeit geprägt ist. Seit dem Eigentümer Robert Kraft das Franchise im Jahr neunzehnhundertvierundneunzig übernahm, ist der gesellschaftliche Engagement-Aspekt fester Bestandteil der Teams-Identität. Vollmer verweist darauf, dass dies sogar vertraglich festgeschrieben ist: Jeder Spieler muss sich nach der Unterschrift aktiv in der Gesellschaft engagieren. Diese Anforderung geht weit über die rein sportlichen Leistungen hinaus und unterstreicht den Anspruch, die eigene öffentliche Rolle positiv zu gestalten.

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Der ehemalige Profisportler erklärt, dass die lange Dominanz des Teams nicht zufällig war, sondern auf einer klaren Strategie beruhte, die trotz Salary Cap-Grenzen funktioniert. Ein zentraler Pfeil war dabei der Head Coach Bill Belichick, dessen taktisches Geschick Vollmer als fundamental für den Erfolg beschreibt. Ergänzt wurde dies durch Tom Brady, der trotz seines enormen Talents bewusst weniger Geld verdiente, als marktgerecht möglich gewesen wäre, was die finanzielle Flexibilität des Teams erhöhte.

Neben der Führung und der Kapitänswahl sind Draft-Picks laut Vollmer unverzichtbar, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Aufbau eines Teams gelte nur durch neu entdeckte Talente in den Rookie-Jahren, wo die Gehaltskosten noch gering sind. Der freie Markt allein reiche nicht aus, um eine dynastieartige Herrschaft zu sichern. Die Bindung der Spieler an das Team sei entscheidend, wovon Bradys zweundsiebzigjährige Zugehörigkeit und Vollmers eigene achtjährige Karriere zeugten.

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Neue Ära und aktuelle NFL-Realitäten

Die aktuelle Situation in der NFL betrachtet Vollmer als Übergangsphase, in der sich die New England Patriots gerade ihre Identität neu aufbauen. Er selbst hat das aktive Geschehen vor relativ kurzer Zeit verlassen und kann daher kaum noch persönliche Kontakte zu den jetzigen Akteuren pflegen. Dennoch erkennt er die hohe Dynamik der Liga an, die schnelle Anpassungen erfordert. Der Wiederaufbau des früheren Erfolgsgefühls sei ein Prozess, der Zeit benötige und primär durch weitere Siege vorangetrieben werde.

Als ehemaliger Star der Liga äußert Vollmer keinen Neid auf die heutige Generation der Spieler. Er ist der Überzeugung, dass die Athleten von heute nicht besser sind als seine eigene Generation. Diese Einschätzung steht im Einklang mit seiner Einschätzung der professionellen Anforderungen. Der American-Football-Sport sei ein selbstregulierter Bereich, in dem die Leistungsmessung extrem direkt und unerbittlich sei. Wer die geforderte Qualität nicht bringe, könne schnell arbeitslos werden.

Diese Harte Realität spiegelt seiner Ansicht nach die Gesellschaft wider, nur dass im Profisport die Konsequenzen schneller eintreten. Es gebe keine Gleitzeit oder langen Kündigungsfristen, sondern das Ergebnis am Spielfeldrand entscheide über die weitere Karriere. Diese Disziplin sei ein Wert, den er auch im privaten Leben und als Vater vertritt. Der Weg der zehnzigprozentigen Hingabe in allen Lebensbereichen sei sein Maßstab, das Leben nicht auszuschöpfen, halte er für keine Option.

Vaterrolle und zukünftige Perspektiven

Sebastian Vollmer ist selbstverständlich auch als Vater tätig und reflektiert die gesundheitlichen Risiken des Kontaktsports. Sollte sein Sohn den Wunsch äußern, ebenfalls in die NFL aufzusteigen, würde er diesen Weg unterstützen. Allerdings sei sein Sohn noch zu jung, um mit dem Tackle Football zu beginnen. Vollmer warnt eindringlich vor den physischen Konsequenzen, die eine solche Entscheidung nach sich zieht. Mit zwölf durchgeführten Operationen während seiner Karriere hat er die Belastungen hautnah miterlebt.

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Es sei wichtig, dass jede Person, die sich für einen körperbetonten Sport entscheidet, die möglichen gesundheitlichen Folgen im Vorfeld vollständig versteht. Nur wenn dieses Bewusstsein mental vorhanden sei, sei der Start in eine Profikarriere verantwortbar. Parallel dazu blickt Vollmer mit einem Hauch Wehmut auf seine aktive Zeit zurück. Er hätte es sich gewünscht, während seiner Spielerzeit in deutschen Städten wie München, Berlin oder Frankfurt aktiv gewesen zu sein. Ein Einsatz in London habe gut gefallen, habe aber nicht den gleichen Stellenwert wie ein Spiel im eigenen Heimatland gehabt.

Einschätzung des Super Bowl und mediale Tätigkeit

Beim großen Ereignis am kommenden Sonntag in München, dem Super Bowl, verliert Vollmer keine Worte über die eigene Teilnahme, da dies der Vergangenheit angehört. Stattdessen macht er in einem Interview keine Hehl aus seiner Meinung bezüglich des Siegers. Für ihn besteht kein Zweifel daran, dass die New England Patriots gewinnen werden. Diese Prognose basiert auf seiner tiefen Verbundenheit mit der Historie und den Strukturen des Teams, das er über viele Jahre repräsentiert hat.

Zwischendurch bleibt der zweikomma-null drei Meter große Mann kaum auf der Stelle. Als TV-Experte für den Sender RTL ist er rund um das große Spiel in München im Dauereinsatz. Sein Terminplan ist bis in die Minuten genau getaktet, wobei er per Shuttle von einer Veranstaltung zur nächsten transportiert wird. Fans, die ihn fotografieren möchten, kommen nicht nur aus den Vereinigten Staaten, sondern auch aus Deutschland. Die Begeisterung für die Sportart und die Figur des ehemaligen Stars ist an der Location offensichtlich groß.

Nach einem kurzen Interview im Backstage-Bereich einer Party stand Vollmer bereits zehn Minuten später wieder auf der Bühne. Diese Schnelligkeit unterstreicht seinen professionellen Einsatz und die hohe Auslastung während dieser Veranstaltung. Die Kombination aus ehemaliger Profikarriere, aktiver Medienpräsenz und gesellschaftlichem Engagement macht ihn zu einer gefragten Persönlichkeit, die die Grenzen zwischen Sport, Entertainment und sozialer Verantwortung erfolgreich verbindet. Sein Fazit bleibt klar: Erfolg ist Arbeit, Gesundheit ist kostbar und die Loyalität zum Team ist eine Wertentscheidung.