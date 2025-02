Sébastien Loeb und Nani Roma testen das neue Prodrive BRX Auto für die Dakar 2021

Der neunfache Rallye-Rekordchampion Sébastien Loeb und «Nani» Roma haben das neue Bahrain Raid Xtreme Dakar Rally T1 Auto von Prodrive am privaten Testgelände von Prodrive bei Millbrook in England getestet. Das 3,5-Liter-Turboladerauto wurde speziell für die Hauptklasse der Offroad-Prototypen der T1-Klasse entwickelt und bietet die umfassende Erfahrung des von David Richards geleiteten Prodrive-Teams. Beide Fahrer zeigten sich begeistert von den Leistungsdaten und dem Fahrverhalten des Autos und sind zuversichtlich, dass sie mit mehr Tests das volle Potenzial des BRX entfalten können.

Neunfache Rallye-Rekordchampion Sébastien Loeb und «Nani» Roma haben zum ersten Mal das Auto Bahrain Raid Xtreme Dakar Rally T1 von Prodrive am privaten Testort von Prodrive bei Millbrook in England gefahren, um sich auf die nächste Rallye Dakar 2021 in Saudi-Arabien einzustellen. Loeb und Roma absolvierten auf dem Testgelände knapp 2.000 km.

Das 3,5-Liter-Turboladerauto mit Allradantrieb wurde für die Hauptklasse der Offroad-Prototypen der T1-Klasse gebaut und profitiert von der umfassenden Erfahrung des von David Richards betriebenen Prodrive-Betriebs. Loeb, der nach dem Ausscheiden aus dem WRC-Team von Hyundai für den Prodrive-Kader unterschrieben hatte, sagte: «Ich konnte sofort spüren, dass das Auto eine gute Balance und viel Power hatte. Selbst unter nassen, sehr griffigen Bedingungen war es leicht zu kontrollieren, und ich denke, wir können mit mehr Tests sein Potenzial entfalten. Ich freue mich darauf, im November in den Nahen Osten zu reisen und mit dem Testen im Sand zu beginnen.» Der erste bestätigte Fahrer von BRX, Roma, fügte gegenüber DirtFish hinzu: «Jeder Fahrer wird sagen, dass man innerhalb weniger Minuten nach dem Anfassen ans Steuer ein gutes Auto hat. Für mich war alles positiv: die Bremsen, die Lenkung, der Motor, der Suspension. Jedes Mal, wenn wir mit dem Fahrzeug auf die Piste gingen, haben wir etwas Neues gelernt. Es gibt noch viel zu tun, aber das ist bei einem so neuen Auto normal.» Der neue V6 T1 fährt nächsten Monat für die nächste Phase seines Testprogramms in die Dünen. Das Bahrain Dakar-Projekt ist Prodrives größtes Offroad-Motorsportprojekt seit seiner Blütezeit in der Rallye-Weltmeisterschaft. Loeb zeigte bei seinen vier Dakar-Versuchen in Peugeots in den Jahren 2016-19 großes Tempo, aber die WRC-Legende hat den Marathon-Klassiker noch nicht gewonnen. Teamkollege Roma hat es zweimal gewonnen, 2004 in der Motorradkategorie und 10 Jahre später in der Fahrzeugklasse mit dem X-raid Mini.





