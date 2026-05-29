Sechs atemberaubende Roadtrips durch Europa

Entdecken Sie die schönsten Routen durch Europa und erleben Sie die atemberaubenden Aussichten, die Geschichte und die Schönheit der Natur.

Kurve für Kurve dem Horizont entgegen - bei diesen Roadtrips ist nicht das Ziel entscheidend, sondern jeder einzelne Kilometer. Wer hier ins Auto steigt, weiß: Die Reise selbst ist das Ziel.

Und der Blick aus dem Autofenster wird zur Dauer-Postkarte. Sechs Routen haben spektakuläre Strecken in Europa zusammengestellt - und sie garantieren vor allem eins: atemberaubende Aussichten. Die erste Route windet sich über 50 Kilometer von Meta nach Vietri sul Mare. Tief unten glitzert der Golf von Salerno, darüber kleben Orte wie Positano und Praiano in kleinen Buchten am Felsen.

Wer hier fährt, bekommt das Hochgefühl frei Haus - Meter für Meter. Doch die Traumstraße hat ihre Tücken. In der Hauptsaison gilt ein Nummernschild-System: Autos mit ungerader Endziffer dürfen nur an geraden Tagen fahren - und umgekehrt. Die zweite Route führt durch Schottland, das mit Linksverkehr seine Eigenheiten hat, aber mit den Highlands und Loch Lomond entschädigt.

Ab Glasgow führt die A 82 über 300 Kilometer durch das schottische Hochland. Vorbei an Seen, durch Serpentinen, bis nach Glencoe und weiter Richtung Oban. Über Inveraray und am Loch Lomond entlang geht es zurück. Die Highlands leuchten grün - und hinter jeder Kurve wartet das nächste Panorama.

Die dritte Route führt am Rhein zwischen Köln und Mainz entlang. Postkartenmotive, die sich auch aneinanderreihen. Burgen, Schlösser, Weindörfer. Besonders spektakulär ist das Rheintal zwischen Koblenz und Bingen mit seinen hohen Schluchten.

Auf der Strecke liegen die Loreley, das Deutsche Eck in Koblenz, die Marksburg und der höchste Kaltwassergeysir der Welt. Ein Roadtrip mit Geschichte - direkt vor der Windschutzscheibe. Die vierte Route führt durch Österreich und führt nach Bad Ischl, wo Sisi und Kaiser Franz sich einst verlobten, dem Mondsee und dem Wolfgangsee - und natürlich Salzburg und Wien, wo man allein schon einige Tage verweilen sollte.

Die fünfte Route ist die Burgenstraße, die von Mannheim bis nach Prag in Tschechien reicht. Im Neckartal folgen aufeinander: Bad Wimpfen, Burg Guttenberg, Schloss Lehen in Bad Friedrichshall und die Burg Hornberg. Schwetzingen mit Schlossanlage, Heidelberg mit seiner Schlossruine hoch über dem Neckar - dieser Roadtrip ist eine einzige Zeitreise auf Asphalt. Die sechste und letzte Route ist die Atlantikstraße an der norwegischen Westküste.

Sie führt über acht Brücken durch eine felsige Landschaft. Die 23 Meter hohe Storseisund-Brücke ragt besonders spektakulär empor und garantiert aus dem Auto Ausblicke, die nicht einmal der Eiffelturm bieten kann





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