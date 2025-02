Sechs Jahre Haft für Messer-Tod in Parkplatzstreit

Ein Berliner Mann wurde wegen des Todes eines anderen Mannes in einem Streit um einen Parkplatz zu sechs Jahren Haft verurteilt. Der Täter hatte in dem Konflikt ein Messer gezogen und dem 37-Jährigen tödlich in den Bauch gestochen.

In Berlin ist ein Mann wegen des Todes eines anderen Mannes in einem Streit um einen Parkplatz zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Der 30-jährige Angeklagte hatte zugegeben, dass er dem 37-Jährigen ein Messer in den Bauch gestochen hatte. Der tödliche Streit ereignete sich am 11. Juli 2024 in Berlin -Gesundbrunnen, als der 37-Jährige mit seinem neu erworbenen Gebrauchtwagen einen freien Parkplatz blockierte. Der Streit eskalierte und der Angeklagte zog ein Messer, das er bei sich trug.

In der Folge wurde der 37-Jährige tödlich verletzt. \Das Berliner Landgericht sprach den Angeklagten des Totschlags schuldig. Der Vorsitzende Richter Thomas Groß betonte, dass in dem 'unglaublich banalen Streit' keiner der Beteiligten bereit gewesen sei, zu deeskalieren. 'Keiner will nachgeben, man hört nicht zu, man hat nur die eigenen Wünsche im Auge.' Groß hob die 'tödliche Melange' aus Rücksichtslosigkeit, Desinteresse an den Wünschen anderer und der 'wachsenden Neigung vor allem junger Männer, ein Messer dabei zu haben' hervor. Er äußerte große Zweifel an 'winzig kleinen' Messerverbotszonen in Berlin, wenn Messer mit einer Klingenlänge von 11,9 Zentimetern außerhalb dieser Verbotszonen erlaubt sind. 'Kein Mensch braucht so ein Messer.' \Die Verteidigung plädierte auf eine Strafe von nicht mehr als fünfeinhalb Jahren und betonte, dass der Angeklagte keine Vorstrafen habe und die Tat nicht zur Persönlichkeit des Mannes passe. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von sechs Jahren und acht Monaten gefordert. Das Gericht folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft und verurteilte den Angeklagten zu sechs Jahren Haft. Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Messer-Tod Parkplatzstreit Berlin Urteil Haftstrafe

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

In Münchner Gemeinschaftspraxis: Sechs Jahre Haft für Arzt, der Frauen bei der Darmspiegelung vergewaltigteMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

In Münchner Gemeinschaftspraxis: Sechs Jahre Haft für Arzt, der Frauen bei der Darmspiegelung vergewaltigteMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Sechs Jahre Haft für MesserstecherIn Berlin hat ein Prozess vor dem Landgericht gegen einen 30-Jährigen stattgefunden, der einen 37-jährigen Mann mit einem Messerstich getötet hat. Die Staatsanwaltschaft forderte sechs Jahre und acht Monate Haft, die Verteidigung plädierte auf maximal fünfeinhalb Jahre.

Weiterlesen »

Tödlicher Streit um Parklücke: Sechs Jahre Haft für 30-jährigen TäterEin Autofahrer hält in zweiter Reihe, blockiert einen freien Parkplatz. Es kommt zu einem Streit zwischen mehreren Männern. Schließlich zieht einer von ihnen ein Messer.

Weiterlesen »

Attacke in Kiel: Jugendliche greifen 13-Jährigen mit Messer an – jetzt sitzen sie in U-HaftIn Kiel kam es am Wochenende zu einem Messer-Angriff auf einen 13-Jährigen. Er wurde schwer verletzt. Die Täter sind selbst noch Jugendliche – jetzt sitzen sie zum Teil in U-Haft.

Weiterlesen »

Kind (13) auf Schulhof Messer ins Herz gerammt – Verdächtige in HaftAm Sonntagabend wurde ein 13-jähriger Junge auf dem Schulhof der „Christlichen Schule Kiel“ lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft

Weiterlesen »