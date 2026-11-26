In Schweinfurt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen sechs Jugendliche wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch einer 13-Jährigen.

Ein Kind aus Schweinfurt soll von sechs Jugendlichen sexuell missbraucht worden sein. Handfeste Beweise gibt es bisher nicht, nur einen Anfangsverdacht. Die Ermittlungen im Fall eines mutmaßlich von sechs Jugendlichen missbrauchten Mädchens im fränkischen Schweinfurt stehen noch am Anfang.

Weil es keine objektiven Beweismittel gebe, die die Aussage der 13-Jährigen stützten, seien die Verdächtigen auf freiem Fuß.

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„Bislang haben wir keinen Film gefunden, der dieses Geschehen darstellt“, sagte Oberstaatsanwalt Markus Küstner von der Staatsanwaltschaft Schweinfurt. Auch andere handfeste Beweise fehlten. Seinen Angaben nach besteht der Verdacht, die Schülerin könnte im Januar 2025 mit zwei Jugendlichen sexuellen Kontakt gehabt haben. Nach Angaben des Mädchens soll dies einvernehmlich gewesen sein, sagte Küstner.