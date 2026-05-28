Sechs neue Kandidaten in der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau"

In der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau" suchen sechs neue Kandidaten nach der großen Liebe. Unter ihnen ist Andi aus Baden-Württemberg, der auf seinem Bauernhof in der Schwäbischen Alb lebt. Melina aus Hessen ist ein weiterer Kandidat, der auf einem Bauernhof im Ederbergland in Hessen lebt. Björn aus Hessen ist ein weiterer Kandidat, der auf seinem Bauernhof im Vogelsbergkreis in Hessen lebt. Benjamin aus Kärnten in Österreich ist ein weiterer Kandidat, der auf seinem Bauernhof in Kärnten lebt. Bernhard aus Bayern ist ein weiterer Kandidat, der auf seinem Bauernhof in Bayern lebt. Chris aus Niedersachsen ist ein weiterer Kandidat, der auf einem Aussiedlerhof im niedersächsischen Leinebergland lebt. Christian H. aus Bayern ist ein weiterer Kandidat, der auf seinen beiden Höfen in Unterfranken lebt. Der 42-jährige Christian lebt in der Nordpfalz in Rheinland-Pfalz und bewirtschaftet einen Ackerbaubetrieb. Daniel aus Bayern ist ein weiterer Kandidat, der auf seinem Bauernhof in der Oberpfalz lebt. Hubertus lebt gemeinsam mit seiner Tochter auf seinem Hof im Breisgau am Oberrhein in Baden-Württemberg.

Sechs neue Kandidaten suchen in der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau" nach der großen Liebe. Unter ihnen ist Andi aus Baden-Württemberg, der auf seinem Bauernhof in der Schwäbischen Alb lebt.

Er ist 30 Jahre alt und hat 25 Hektar Grünland, Obstbäume, 50 Charolais-Rinder und Kälber sowie acht Zwergziegen. Andi ist im Nebenerwerb tätig und kümmert sich vor allem um das Wohl seiner Tiere. In seiner Freizeit ist er sportlich aktiv und besucht regelmäßig das Fitnessstudio. Er fährt im Sommer Motorrad und im Winter ist er auf dem Snowboard anzutreffen.

Melina aus Hessen ist ein weiterer Kandidat in der neuen Staffel. Die 22-Jährige lebt auf einem Bauernhof im Ederbergland in Hessen und kümmert sich um vier Pferde. Sie hat einen Esel, drei Hunde, zwei Katzen und vier Hasen auf dem Hof. Melina macht eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement und sucht nach einem Mann, der ihre Leidenschaft für Pferde teilt.

Sie wünscht sich einen sportlichen und abenteuerlustigen Partner mit Humor. Björn aus Hessen ist ein weiterer Kandidat, der auf seinem Bauernhof im Vogelsbergkreis in Hessen lebt. Der 49-Jährige ist hauptberuflich als Lagerist und Lastwagen-Fahrer tätig und sucht nach einer bodenständigen Frau mit Herz. Sein Bauernhof gehört bereits in vierter Generation und hat 38 Hektar Acker- und Grünland.

Auf dem Hof leben 65 Mastrinder, vier Mastschweine, ein Hund, eine Katze, 35 Hühner und ein Hahn. Björn schätzt die Freiheit und Vielseitigkeit seiner Arbeit auf dem Hof. Benjamin aus Kärnten in Österreich ist ein weiterer Kandidat in der neuen Staffel. Der 32-Jährige bewirtschaftet auf seinem Bauernhof in Kärnten 2,5 Hektar Heidelbeersträucher und fünf Hektar Ackerfläche.

Seine Schwester Katrin war bereits in der 5. Staffel von "Bauer sucht Frau International" dabei. Benjamin hofft, dass seine zukünftige Partnerin naturverbunden ist, Interesse an der Landwirtschaft hat und ihn mit ihrem Lächeln verzaubern kann. Bernhard aus Bayern ist ein weiterer Kandidat, der auf seinem Bauernhof in Bayern lebt.

Der 52-Jährige lebt zusammen mit seinen Eltern und seinen vier Kindern auf dem Hof. Insgesamt 80 Milchkühe werden auf dem Hof gehalten, zu dem auch 120 Hektar Ackerbau, Wald und Forst sowie drei Fischweiher mit Stören und Karpfen gehören. Nach dem Tod seiner langjährigen Partnerin vor drei Jahren ist Bernhard nun wieder für eine neue Beziehung bereit. Er wünscht sich eine humorvolle und natürliche Partnerin, die das Landleben schätzt.

Chris aus Niedersachsen ist ein weiterer Kandidat in der neuen Staffel. Der 31-Jährige lebt auf einem Aussiedlerhof im niedersächsischen Leinebergland. Der Hof wird von einer Hofgemeinschaft betrieben, die aus neun Erwachsenen und einem Kind besteht. Auf dem Hof leben Milchkühe, ungarische Zackelschafe, Schweine, Hühner, Gänse sowie Katzen.

Christian H. aus Bayern ist ein weiterer Kandidat, der auf seinen beiden Höfen in Unterfranken lebt. Der 30-jährige Bio-Bauer ist naturverbunden, sportlich aktiv und gerne draußen. Nach über zwei Jahren als Single will Christian bei "Bauer sucht Frau" nun nach der großen Liebe suchen. Er hofft, dass seine zukünftige Partnerin ehrlich, authentisch und liebevoll ist und mit ihm eine Familie gründen will.

Der 42-jährige Christian lebt in der Nordpfalz in Rheinland-Pfalz und bewirtschaftet einen Ackerbaubetrieb. Er baut dort Getreide, Raps, Mais und Zuckerrüben an. In seiner Freizeit ist der 42-Jährige gerne sportlich aktiv. So kann man ihn sowohl im Fitnessstudio als auch in den Bergen beim Wandern antreffen.

Von einer zukünftigen Partnerschaft erhofft er sich unter anderem, dass sie gemeinsam viel Spaß haben und ehrliche Gespräche führen können. Daniel aus Bayern ist ein weiterer Kandidat in der neuen Staffel. Der 30-Jährige bewirtschaftet seinen Bauernhof in der Oberpfalz bereits in fünfter Generation. Zum Hof gehören 100 Hektar Ackerfläche, auf der Gerste, Weizen und Klee angebaut werden, sowie vier Fischweiher, in denen bis zu 3000 Karpfen leben können.

Zu seinen Hobbys gehören unter anderem Motorradfahren und Rennkartfahren. Außerdem spielt der 30-Jährige das Fichtenhorn in einer Band. Hubertus lebt gemeinsam mit seiner Tochter auf seinem Hof im Breisgau am Oberrhein in Baden-Württemberg. Neben den Ackerbauflächen, auf denen Weizen, Hafer und Mais angebaut werden, gehören auch eine Pferdepension und eine Reitschule zum Hof.

Hubertus ist ein erfahrener Bauer, der bereits in fünfter Generation auf dem Hof lebt. Er hofft, dass seine zukünftige Partnerin naturverbunden ist und Interesse an der Landwirtschaft hat. Er wünscht sich eine humorvolle und natürliche Partnerin, die das Landleben schätzt





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