Sechs Tage allein in der Todeszone: Die unglaubliche Rettung des Dawa Sherpa

Der Sherpa Dawa wurde nach einem abgebrochenen Gipfelversuch am Mount Everest von seinem Team zurückgelassen. Ohne Wasser, Nahrung oder Sauerstoff überlebte er sechs Tage in der Todeszone, bevor er von einem Rettungsteam entdeckt wurde. Die Geschichte wirft ein Schlaglicht auf die Gefahren und die mangelnde Verantwortung in der kommerziellen Bergsteigerei.

Der 52-jährige Sherpa Dawa war am 29. Mai mit einem polnischen Bergsteiger auf dem Weg zum Gipfel des Mount Everest . Wegen Erfrierungen des Polen brachen sie den Aufstieg ab und begannen den Abstieg.

Am sogenannten Yellow Band, einer markanten Gesteinsformation in etwa 7500 Metern Höhe, blieb Dawa allein zurück. Die genauen Umstände sind unklar. Seine Kollegen erreichten das Lager 2, er jedoch nicht. Was dann folgte, ist eine Geschichte von unglaublichem Überlebenswillen und fataler Vernachlässigung.

Die Firma Himalayan Traverse, bei der Dawa angestellt war, unternahm keine Suchaktion. Zudem entfernten andere Expeditionsmitglieder die sieben Leitern, die den Weg über den gefährlichen Khumbu-Eisbruch sicherten. Damit war Dawa der einfachste Abstiegsweg versperrt. Er war allein, ohne Wasser, ohne Nahrung, ohne zusätzlichen Sauerstoff.

In der Todeszone, oberhalb von 8000 Metern, ist der Körper extremen Belastungen ausgesetzt. Die Kälte, der Sauerstoffmangel und die Erschöpfung machen jede Bewegung zur Qual. Dawa musste Hunger, Durst und die Einsamkeit ertragen, während er um sein Leben kämpfte. Erst am 3.

Juni organisierte eine andere Firma einen Hubschrauber-Suchflug, der erfolglos blieb. Dawa hatte den Hubschrauber gesehen und winkte, wurde aber nicht entdeckt. Daraufhin begann er allein den Abstieg. Ohne Leitern überwand er tiefe Gletscherspalten im Khumbu-Eisbruch.

Schritt für Schritt, zeitweise kriechend, kämpfte er sich hinab. Am 4. Juni entdeckte ihn ein Team des Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC) in der Nähe des Eisbruchs. Sie sahen einen Mann über den Boden kriechen und alarmierten einen Hubschrauber.

Dawa wurde gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Er litt unter Erfrierungen und war völlig erschöpft, konnte kaum sprechen. SPCC-Retter Durga Rai sagte: Wie Dawa die tiefen Gletscherspalten im Eisbruch ohne Leitern überqueren konnte, ist gleichermaßen erschreckend wie erstaunlich. Insgesamt überwand Dawa fast 3000 Höhenmeter allein.

Die Rettung wirft Fragen auf: Warum wurde Dawa so lange sich selbst überlassen? Seine Firma reagierte nicht angemessen. Das Entfernen der Leitern verschlimmerte seine Lage. Glücklicherweise überlebte er dank seines eisernen Willens und der späten Hilfe durch SPCC.

Die Everest-Saison 2026 war mit 494 Bergsteigern in 51 Teams rekordverdächtig. Die Genehmigungsgebühren brachten umgerechnet über sechs Millionen Euro ein. Doch die Tragödie um Dawa zeigt die Schattenseiten des Massentourismus am höchsten Berg der Welt. Die Verantwortung für die Sicherheit der Sherpas wird oft vernachlässigt.

Dawa erholt sich nun von seinen Strapazen, aber die psychischen Narben werden bleiben. Seine Geschichte ist ein Mahnmal für die Risiken und die fehlende Fürsorge in der kommerziellen Höhenbergsteigerei





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