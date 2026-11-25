Am Dienstag bricht im Süden der USA der Kontakt zu einer Cessna ab. Stundenlang sucht die Küstenwache nach Überlebenden, dann finden Taucher sechs Leichen. Warum die Maschine abstürzte, ist noch unklar.

Am Dienstag bricht im Süden der USA der Kontakt zu einer Cessna ab. Stundenlang sucht die Küstenwache nach Überlebenden, dann finden Taucher sechs Leichen. Warum die Maschine abstürzte, ist noch unklar.

Bei einem Flugzeugabsturz im Süden der USA sind sechs Menschen gestorben, darunter laut Medienberichten auch zwei Kinder. Taucher fanden die Leichen an Bord der Maschine in der Nähe der Insel Horn Island vor der Küste des Bundesstaats Mississippi am Golf von Mexiko, wie die Küstenwache mitteilte. Am Dienstagnachmittag brach laut den Angaben der Kontakt zu einer Cessna 210 ab. Stundenlang suchte man nach Überlebenden.

Advertisement

Advertisement

Der TV-Sender NBC News berichtete, dass unter den Vermissten auch zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren gewesen seien. Das Flugzeug war demnach von New Orleans in Richtung Florida gestartet. Warum es abstürzte, blieb bislang unklar.