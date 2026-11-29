Immer mehr Ärztinnen und Ärzte hübschen ihre Praxis auf. Ein Hausarzt und eine Ärztin berichten, mit welchen Mitteln sie ihre Räumlichkeiten umgestaltet haben. Bei der Praxiseinrichtung macht eine Innenarchitektin sechs große Trends aus.

Immer mehr niedergelassene Ärzte hübschen ihre Praxis auf. Zwei Mediziner berichten, mit welchen Mitteln sie ihre Räumlichkeiten umgestaltet haben. Eine Innenarchitektin hat sechs große Trends bei der Einrichtung ausgemacht.

Registrieren können sich Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Gesundheitsfachkräfte sowie Mitarbeitende politischer Organisationen und Institutionen. Für einzelne Berufsgruppen ist ein Berufsnachweis erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Immer mehr Ärztinnen und Ärzte hübschen ihre Praxis auf.

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Ein Hausarzt und eine Ärztin berichten, mit welchen Mitteln sie ihre Räumlichkeiten umgestaltet haben. Bei der Praxiseinrichtung macht eine Innenarchitektin sechs große Trends aus. Kommerzielle Augenuntersuchungen in Drogerien sind zulässig – wenn erforderlichenfalls auf eine anschließende Arztkonsultation hingewiesen wird. Die Wettbewerbszentrale kann mit dem heutigen Urteil des Landgerichts Karlsruhe nicht zufrieden sein.