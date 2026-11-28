Aufgrund der unzähligen Figuren in Dragon Ball vergaß Schöpfer Akira Toriyama einigen Charakteren, wie Tao Baibai. Dieser Artikel listet sechs Figuren auf, die im Manga und Anime verschwanden oder nur noch selten auftauchten, wozu Toriyama in Interviews gestand, dass er sich nicht mehr an sie erinnerte.

gibt es so viele Charaktere, da kann es mal passieren, dass man den einen oder anderen im Laufe der Zeit einfach vergisst. Das ist auch dem Schöpfer Akira Toriyama passiert, wie er mal zugegeben hat.

MeinMMO listet euch sechs Charaktere auf, die irgendwann verschwunden sind. In dieser Liste tauchen Charaktere auf, die im Laufe von Dragon Ball zu sehen waren, irgendwann aber mal im Manga und Anime verschwunden und gar nicht oder nur noch selten aufgetaucht sind. Dabei haben wir auch Charaktere berücksichtigt, bei denen Schöpfer Akira Toriyama sogar offiziell in einem Interview zugegeben hat, dass er sich einfach nicht mehr an sie erinnert habe.

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Dragon Ball, Episode 58 Was ist das für ein Charakter? Tao Baibai ist der jüngere Bruder vom Herrn der Kraniche und galt als der gefährlichste Auftragskiller der Welt. Er wurde von der Red-Ribbon-Armee angeheuert, um Son-Goku zu töten. In einem ersten Aufeinandertreffen besiegte er Goku mühelos und tötete Upas Vater Bora.